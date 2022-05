¿Te hackearon? Aprende a crear contraseñas fáciles de recordar y difíciles de violar

En la actualidad se necesitan contraseñas para todo, pero muchas veces por la pereza o quizá por la falta de ingenio, las personas utilizan algunos de los password más sencillos para ser hackeados o tal vez la olvidan. Si este es tu caso, te daremos algunas recomendaciones para que puedas generar una clave fácil de recordar, pero difícil de violar.

Quizá muchas personas no toman en serio las contraseñas de sus cuentas, pero esto se debe a que no conocen la magnitud de lo que pueden hacer los hackers con la información. Algunos de los usuarios consideran que nunca les va a pasar o incluso aseguran que no tienen nada importante, pero al momento de cometer un fraude, sus datos personales son muy importantes.

Otro de los errores que cometen las personas es que utilizan la misma contraseña para varias aplicaciones o sitios en los que se necesitan, por ejemplo, para su correo electrónico, sus apps bancarias, su servicio de streaming y hasta para el Wi-Fi, por lo que hay que tener cuidado.

¿Cuáles son las contraseñas más usadas en México?

Es conocido que los hackers siempre busquen cómo violentar las contraseñas de los usuarios, especialmente las referentes a los correos electrónicos, ya que en ellos se puede encontrar información privada que sirve para acceder incluso a las cuentas de Google y a los datos personales.

De acuerdo con un estudio publicado por NordPass (plataforma de gestión de contraseñas), publicó que los 10 password más usados en México son los siguientes:

123456 - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

mexico - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

hola - Toma 3 horas a los hackers descifrarla.

america - Toma 2 minutos a los hackers descifrarla.

password - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

chivas - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

abc123 - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

princesa - Toma 17 minutos a los hackers descifrarla.

pokemon - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

naruto - Toma 3 horas a los hackers descifrarla.

cruazul - Toma 3 horas a los hackers descifrarla.

metallica - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

superman - Toma 17 minutos a los hackers descifrarla.

hermosa - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

tequiero - Toma un segundo a los hackers descifrarla.

cocacola - Toma 11 segundos a los hackers descifrarla.

Si alguna de las contraseñas anteriores las utilizas para ingresar a tus cuentas, te recomendamos que la cambies a la brevedad.

¿Cómo generar una contraseña fácil y segura?

Expertos en ciberseguridad recomiendan que las personas utilicen contraseñas que sólo ellos conozcan, incluso hay algunas aplicaciones que se dedican a gestionar todas las claves, por si consideras que es muy difícil recordar tantos datos, pero si sientes desconfianza por este tipo de apps, siempre podrás anotar todo de manera análoga: una hoja o una libreta a la que nadie tenga acceso.

Por otro lado, los expertos señalaron que una buena forma para generar una contraseña difícil de violar es la de una canción, pero que no sea el título, que sea una oración y de preferencia emplear alguna letra mayúscula y al menos un número, por ejemplo: "100 Años pienso en ti" o el título de una película que te guste mucho, por ejemplo: "Y tu m4m4 tambien".

A pesar de estas recomendaciones, siembre opta por la doble identificación o que sea necesaria tu huella digital para acceder a algo o quizá que te llegue un mensaje de texto para confirmar que intentas ingresar a tu cuenta o que quieres cambiar la contraseña. Gracias a estas recomendaciones podrías salvarte de un robo de identidad.

