¿Cómo bloquear WhatsApp si perdiste el teléfono o te lo robaron?

Día a día nos encontramos con noticias donde vemos cómo las personas pierden sus celulares o se los roban y eso es preocupante porque dentro de los smartphones tenemos acceso a mucha información personal y sensible, esto incluye WhatsApp, aplicación donde tenemos mensajes con todos nuestros contactos además de conversaciones privadas.

Entonces para bloquear tu WhatsApp una vez que te han robado el dispositivo, no es complicado de realizar, los pasos para lograr esto son los siguientes:

El centro de ayuda de la plataforma, nos recomienda como primer paso bloquear la tarjeta SIM, para hacer esto tenemos que contactar a nuestra operadora de telefonía por cualquier medio, ya sea desde Facebook, asistiendo a las oficinas o vía Twitter, una vez realizado esto WhatsApp ya no podrá usarse con el número registrado, la única opción que se tiene para reactivar la cuenta es tener un SIM activo con el mismo número.

Además de eso hay que enviar un correo electrónico al centro de ayuda de WhatsApp para que se pueda desactivar la cuenta, el contacto es support@whatsapp.com en el asunto hay que colocar “Teléfono robado: Por favor desactiva mi cuenta” dentro del correo hay que colocar el número junto con su extensión de territorio.

Recuerda que realizar esto no bloquea ni borra tu cuenta de la plataforma, siempre y cuando antes de 30 días reactives tu cuenta, además podrán enviarte mensajes, siempre y cuando no excedas el tiempo que tienes para recuperar tu cuenta no perderás nada.

Es muy importante realizar este tipo de acciones para que nadie pueda acceder a nuestras conversaciones, además también algunos dispositivos como los de Apple se pueden bloquear para que nadie pueda abrirlos, entonces una recomendación extra es bloquearlo y aparte suspender nuestra cuenta de WhatsApp, con estas medidas ya no podrán acceder a nuestras conversaciones, finalmente no hay que compartir contraseñas con ninguna persona ya que se ha descubierto que mediante ingeniería social algunas veces envían un mensaje de texto a familiares o amigos solicitando contraseña haciéndose pasar por la persona dueña del teléfono, estas personas envían la contraseña y pueden acceder al dispositivo.

Estas son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta en caso de que perdamos o nos roben el dispositivo, para que nadie pueda acceder a nuestras conversaciones de WhatsApp.

