¿Cómo saber cuándo terminar una relación? 6 señales que indican que es momento de decir adiós

Las relaciones sentimentales suelen ser una montaña rusa para muchos de nosotros; un mar inmenso de posibilidades en el que atravesamos altibajos, que, cabe mencionar, son completamente normales. Sin embargo, muchas veces, una discusión o temas tensos hacen que dudemos si la relación tiene futuro o no.

El problema es que a veces nuestro juicio se nubla y no sabemos cuándo o si realmente es el momento de terminar con nuestra relación; pues a la hora de tomar una decisión tan importante, podemos cometer errores de los cuales podemos arrepentirnos. Por ello aquí te dejamos algunas claves para darte cuenta si es momento de dar un paso al costado.

Terminar una relación

Terminar con tu novio, novia o incluso un matrimonio, es algo que no se puede tomar tan a la ligera y es necesario evaluar profundamente el momento que atraviesan tanto tú como tu pareja; antes de tomar una decisión, es importante reflexionar si hay alguna alternativa para mantenerse juntos; y si no es así, decir adiós si es que la conexión ya dio todo de sí.

Sabemos que no es fácil, pero continuar con una relación que no ya no brinda ningún tipo de beneficio emocional para ambos no ayuda a ninguno de los involucrados; continuar solo lleva a que nos sintamos incómodos, tristes e incluso sin motivación para intentar llevarlo a buen puerto. Cuando te sientas así, es el momento de tomar acción y acabar con el sufrimiento de una vez por todas.

Te podría interesar: ‘¿Cómo se hacen los bebés?’ Tips para que tus hijos no te agarren en curva y puedas contestar esta temida pregunta

¿Cómo saber que es momento de cortar?

Es importante precisar que, si bien estás comprometido en una relación de pareja, lo más importante es que seas prioridad para ti mismo; tu paz, tranquilidad y felicidad deben estar por encima de lo demás. Recuerda que andar con alguien no es obligación, además, la soltería no es tan mala como dicen por ahí.

Ahora bien, ¿cómo sabes que es momento de cortar con tu pareja? La realidad es que cada relación es diferente y no hay una fórmula que aplique para todas, pero aquí te dejamos algunas situaciones que indican que es un buen momento para decir adiós.

Falta de comunicación: No solo se trata de no hablar o contarse cosas como antes, sino que las críticas cada vez son más constantes y escalan a peleas con gritos e insultos.



No solo se trata de no hablar o contarse cosas como antes, sino que las críticas cada vez son más constantes y escalan a peleas con gritos e insultos. Indiferencia: No poner atención a las necesidades del otro y pasar por alto sus sentimientos o emociones.



No poner atención a las necesidades del otro y pasar por alto sus o emociones. Visiones diferentes: No compartir metas ni planes a futuro suele ser uno de las razones más comunes para terminar una relación; querer o no tener hijos es quizás el motivo más popular de discusión en parejas.



No compartir metas ni suele ser uno de las razones más comunes para terminar una relación; querer o no tener hijos es quizás el motivo más popular de discusión en parejas. Aburrimiento y falta de pasión: La intimidad también es un factor a considerar; cuando los planes se hacen monótonos y aburridos, la relación puede cambiar.



La también es un factor a considerar; cuando los planes se hacen monótonos y aburridos, la relación puede cambiar. Falta de apoyo y aceptación: Si sientes que tu pareja no te acepta como eres y además no te empuja a ser mejor, existe un estancamiento .



Si sientes que tu pareja no te acepta como eres y además no te empuja a ser mejor, existe un . Infidelidad: Desde pensar en otras personas más que en tu pareja, o ‘poner el cuerno’ demuestra tu falta de compromiso para con la otra persona.

Te podría interesar: ¿Cómo evitar la cruda después de una noche de fiesta? Tips para curártela sin morir en el intento

Terminar una relación puede ser doloroso e incluso intimidante, pero ojo, que el cambio siempre es algo necesario en la vida de todo ser humano. Recuerda que lo más importante eres tú, tu sentir y tu paz no deben depender de alguien más. Si piensas que es momento de cortar, no dudes en hacerlo.