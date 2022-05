Batman es bisexual: El cómic The Knight lo confirmó y así reaccionaron los fans de Bruce Wayne

A Bruce Wayne/Batman todo mundo lo ubica como el multimillonario soltero más cotizado de Ciudad Gótica, además de que en alguna etapa de su vida ha sido conocido por sus numerosos romances con mujeres como Selina Kyle, Barbara Gordon o Talia Al Ghul (quien es madre de su hijo Damián/Robin), entre otras.

Sin embargo, nunca se había discutido la sexualidad del justiciero de Ciudad Gótica tanto a profundidad hasta ahora. Y es que en el último número de Batman: The Knight #5 ha abierto el debate, ya que en una de las viñetas del cómic hecho por Chip Zdarsky, Carmine Di Giandomenico, Ivan Plascencia y Pat Brosseau se aprecia a Bruce Wayne en una situación comprometedora con un colaborador cercano.

En la imagen se puede apreciar a Bruce y su compañero de prácticas Anton -con quien estuvo preso en una cárcel rusa-. Ambos fueron liberados por el ex agente de la KGB Avery Oblonsky, quien se reveló a su gobierno. Entonces, ambos jóvenes se entrenan en las artes del espionaje y la seducción, hasta que llegan a una azotea.

Ahí, ambos platican sobre el temor que tiene Bruce Wayne de volver a su ciudad tras haber "fracasado" en sus misiones, pero Anton le dice que no es así y que él piensa que es increíble. Entonces ambos se miran fijamente a los ojos, y se acercan lo suficiente como para darse un beso, sin embargo, en ese momento son interrumpidos y los dos reaccionan nerviosamente.

Las reacciones de los fans

Es importante mencionar que el tema de la inclusión de la Comunidad LGBT+ en DC Cómics no es un tema nuevo o por moda, pues ya desde hace varios años los dibujantes y escritores han explorado la sexualidad de la llamada Batifamilia y hasta de sus villanos. Basta con recordar que Tim Drake (Red Robin), Harley Queen y Poison Ivy se han declarado bisexuales. Incluso hace no mucho, hubo polémica cuando se reveló que el nuevo Superman (Jon Kent) tenía una relación amorosa con un amigo.

Si bien DC no declaró abiertamente que Bruce Wayne/Batman es bisexual también, esta viñeta en The Kight da una clara pista de que sería posible. Cuando salieron a la luz las imágenes, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Mientras que muchos fans del Caballero de la Noche celebraron y dijeron que era genial, muchos otros consideraron que se trataba de una inclusión forzada y que eso "arruinbará al personaje". Sin embargo, habría que recordar que con anterioridad, en los cómics ya se le había visto en situaciones comprometedoras con Harvey Dent.

