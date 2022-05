Joven hace fiesta de cumpleaños con dos pasteles y mucha comida, pero no fue NADIE: FOTOS

Es común que a través de redes sociales encontremos todo tipo de historias, desde las más cómicas, hasta las más cautivadoras o tristes, y precisamente la historia de esta joven ha generado empatía y miles de reacciones debido a que se trata de una chica que compartió a través de Facebook su sentir luego de que hizo una fiesta de cumpleaños para varios invitados, sin embargo, nadie asistió.

Doli Pocket es una usuaria de Facebook que compartió a través de su perfil personal diversas fotografías en las que se aprecia todo lo que había preparado para su celebración de cumpleaños, pero nada salió como ella esperaba, por lo que utilizó esta red social para externar que se sentía decepcionada y triste debido a que ninguno de los invitados asistió.

Fue a través de esta red social que el furor se desató debido a que ella compartió que incluso su mamá se había encargado de gran parte de la organización de dicha fiesta y que había hecho dos pasteles y varias pizzas pues querían que todos sus invitados alcanzarán a degustar la comida y el postre.

Estas fueron las fotos que la joven compartió en su publicación. Foto: Especial

"Me siento horrible por no ser suficiente, invité a varios amigxs cercanos según yo, pero absolutamente ningunx apareció... enserio duele, mi mami incluso decoró, hizo varias pizzas y 2 pasteles para que todo mundo alcanzará, me siento horrible por no ser suficiente para ser amiga de alguien", publicó la joven.