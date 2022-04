Hombre tiene miedo de que lo maten por ser GUAPO: "Me tienen envidia"

La belleza provoca muchas envidias, sin embargo, este caso ha impactado a los usuarios de redes sociales, pues un hombre ha asegurado que tiene miedo de que lo maten por ser guapo. La historia se ha vuelto viral, pues ha dividido opiniones entre los internautas.

Elías da Sousa, un hombre de 32 años, que vive en un poblado de Argentina, reveló a los medios de comunicación que está preocupado al salir a la calle, pues lo quieren matar debido a que es muy popular con las mujeres, quienes siempre lo asechan.

De acuerdo a los reportes, desde el año 2006, Elías evita salir lo más posible de su casa ubicada en la localidad de San Vicente, para no ser “asediado” por las mujeres y políticos.

"Yo soy una persona humilde (...) Yo soy una persona que las chicas y las mujeres saben que trabajo, saben que soy honesto, saben que yo en casa siempre ando en un shorcito. (...) Yo soy respetado y la gente me quiere, me dan trabajo y ellos me tienen envidia por eso, y de ahí me atacan y me atacan", dijo el hombre.

“Fideozinho”, como es conocido en la zona, no solo es perseguido por el género femenino de su localidad, sino que también varios políticos lo han amenazado debido a su "suerte con las mujeres", declaró el hombre, quien dice que han llegado a ir a su trabajo para amedrentarlo. "Si no me creen lo que yo hablo hagan un seguimiento".

En entrevista para el Canal 5 Impacto, también declaró que las mujeres lo han amenazado de muerte y lo han acosado. Relató que una vez intentó denunciar los amagos de las féminas que lo hostigan, pero las propias autoridades argentinas le negaron las acciones legales.

