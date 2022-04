La verdad detrás de la oferta de trabajo a mujeres para ser devoradas por caníbales que se hizo viral

En redes sociales se hizo viral la historia de una mujer que aseguró que se le ofreció dinero para que fuera comida en un restaurante clandestino. Y aunque parezca una historia increíble, se ha hecho viral y aseguran que esto es verdad. Esto pasó en Tamaulipas y parece inspirado en la película Hannibal.

Y aunque este tema del canibalismo se había mencionado en algunas ocasiones, nunca había estado tan cerca de nuestro país. La acusación se hizo a través de un perfil en redes sociales, en donde alerta sobre la existencia de un club en el que ofrecen carne de mujeres como comida.

La mujer explicó lo que le sucedió, en un mensaje aterrador: "Hola buenos días. Quisiera que me ayudaran a compartir esta situación que me acaba de pasar. Trabajo en la plaza paseos reforma por lo tanto llego y tengo que esperar a mi gerente para abrir el local. Hoy en mi espera se me acercó un chico ofreciéndome trabajo, a lo que le respondí que yo ya contaba con uno. Al escuchar esto, me dijo que no era ese tipo de trabajo, que se trataba de un restaurante de comida humana en el que yo seria uno de los platillos", escribió en el testimonio.

La historia se hizo viral en redes sociales

FOTO: Facebook

Comen carne de mujer en restaurante clandestino

Junto con el mensaje que puso en las redes sociales, la mujer que realizó la denuncia también puso una fotogradía del supuesto volante del lugar clandestino en Tamaulipas.

También explicó que por unos momentos se sintió muy insegura y que tuvo que irse del lugar, porque pensaba que la persona que le ofreció tan peculiar trabajo podría ponerla en riesgo.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos usuarios han pedido que se investigue lo que sucede en este lugar y que se acuda a las autoridades para que puedan evitar que un lugar así pueda existir y se castigue a los culpables.

El lugar ofrece cumplir con "fantasías caníbales"

FOTO: Facebook

