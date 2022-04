La "niña del abrigo rojo" de La lista de Schindler ahora salva a ucranianos refugiados en Polonia

En 1994 se estrenó La lista de Schindler, cinta con la que Steven Spielberg se alzó con siete premios Oscar y tres Globos de Oro. Este aclamada película se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y relata cómo el empresario alemán Oskar Schindler salvó del genocidio a manos de los nazis a más de mil judíos polacos, tras contratarlos en sus fábricas.

Toda la película se desarrolló en blanco y negro, ya que el director quería darle un toque de documental a la historia; sin embargo, una de las escenas más importantes de la cinta muestra el único elemento a color: una niña pequeña vestida con un abrigo rojo. Este personaje que apenas tuvo dos minutos en pantalla antes de ser hallada muerta fue interpretado por la polaca Oliwia Dabrowska.

Durante una entrevista el año pasado, Oliwia habló sobre lo que significó para ella el haber dado vida a Genia, como se llamaba la pequeña: "Esta niña define a toda esta comunidad de judíos, a esta comunidad de víctimas del Holocausto. Por eso está de rojo. Es el color de la sangre", explicó a Mirá A Quién Encontré.

La joven, quien ahora tiene 32 años y está alejada de los reflectores ya que es bibliotecóloga en su natal Polonia, mencionó que no recuerda mucho de las grabaciones, pues sólo tenía tres años cuando interpretó a Genia, quien en la película es la principal motivación de Oskar Schindler para salvar a los judíos del Holocausto.

Ahora, a 29 años de distancia del estreno de la multipremiada cinta, Oliwia Dabrowska se ha convertido en una heroína de la vida real, pues inspirada en el señor Schindler, ha decido aportar un granbito de arena ante la situación actual en Ucrania, país que desde el pasado 24 de febrero está invadido por el Ejército de Rusia, conflicto que ha dejado centenares de heridos y muertos, así como millones de desplazados.

Precisamente a este sector de la población es a quien la joven ha ayudado en las últimas semanas, pues contó en su cuenta personal de Instagram que se ha establecido junto con otros voluntarios en la frontera de Polonia con Ucrania para guiar a las personas que han huido de la guerra contra Rusia.

Además, dijo conmovida en una transmisión en vivo que ella y sus compañeros han logrado encontrarle casa al menos a 10 familias ucranianas y que han podido coordinar los viajes de otros cientos de personas hacia las principales ciudades de Polonia. Asimismo, describió que todo en la frontera es silencio, nadie grita, nadie llora, pero puede notar que todos sufren por dentro.

"Haré todo lo que pueda, nunca olvidaré a estas personas, esos rostros, esos ojos, nunca olvidaré lo que he visto. No puedes prepararte para esto, solo puedes imaginar que habrá personas sufriendo, niños, ancianos, enfermos... Gritan por dentro y esto es lo que no puedo olvidar. Y si necesito hacer esto como la chica del abrigo rojo, que así sea”, dijo Oliwia.