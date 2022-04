¿Le gustas o no le gustas? Profesor lo resuelve con matemáticas | VIDEO

A veces, a las personas les cuesta trabajo saber si le gustan a alguien, aunque existan varias señales que lo confirman, a veces surgen nuevas dudas y terminan preguntándose: "¿le gusto o no le gusto?".

En TikTok, existe un profesor de matemáticas que decidió responder a esta cuestión de una forma bastante sencilla y usando un método matemático conocido por muchas personas: la famosa regla de tres.

El usuario @aprende_con_chaco le ayudó a sus seguidores a resolver esta cuestión: "'Si no te busca' por 'le gustas' dividido 'si te busca' para encontrar la variable 'x'" explicó en el video.

Posteriormente, simplificó "si" con "si", "te" con "te", "busca" con "busca" hasta obtener el resultado "no le gustas": "con esto estamos indicando, estimados amigos, que si no te busca, definitivamente no le gustas y recuerda que no lo digo yo, lo dice la matemática.

El video se viralizó de inmediato y ha acumulado más de 15 mil reproducciones en TikTok y más de 233 mil en Twitter, muchos usuarios lo tomaron con humor con comentarios como: "esta es la señal que necesitaba" y "las matemáticas no sirven para nada, decían"

El resultado fue "No le gustas". | FOTO: Twitter: @AprendeChacho

Mientras que otros llegaron con dudas más complejas: "¿y si no lo busco porque no me busca pero sí me gusta?" a lo que el profesor respondió: "Mmm, tengo que plantear una regla de 3 compuesta."

En su perfil tiene otro video en el explica cómo enamora a las chicas, nuevamente, con un poco de humor y matemáticas mientras resuelve la ecuación: "Ella es demasiado tan(si)/sen(si)."

