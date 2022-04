"Trepadoras sin talento": Adrián Marcelo genera polémica con mensaje sobre "mujeres como Amber Heard"

Adrián Marcelo, el famoso conductor regio fue blanco de críticas luego de un polémico tuit que compartió sobre la industria del entretenimiento tras el avance del mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard.

"La industria está llena de mujeres como Amber Heard. Trepadoras sin talento que tienen jale por bonitas y/o escotadas. La preparación les vale un pepino. Esperan atrapar al directivo o al actor/conductor de moda. Si no me creen, pregúntenle a Fernando del Solar" escribió el conductor en Twitter.

De inmediato, varios internautas dieron su opinión sobre lo que escribió y se refirieron a algunas mujeres de la televisión, específicamente a Yanet García y a Galilea Montijo.

El usuario @MauuGutierrezG escribió: "Me estás tratando de decir que Yanet García no tiene talento?" mientras que otros usuarios recordaron la famosa canción "Talento de Televisión" de Willie Colón.

¿Qué pasó con Fernando del Solar e Ingrid Coronado?

En 2008 del Solar y Coronado fueron una de las parejas más queridas de la televisión mexicana luego de trabajar juntos en 2002 en el icónico programa "Sexos en Guerra" de TV Azteca.

Fernando del Solar trabajó con Ingrid Coronado en 2002. | FOTO: Especial

Pero fue en 2012 cuando Fernando se le diagnosticó un Linfoma de Hodgkin que lo llevó a someterse a diversos tratamientos para mejorar su estado de salud. Y en 2015 surgieron los rumores de separación y en 2016, del Solar reveló que al enfermarse se dio cuenta de que "no era por ahí".

No obstante, el presentador aseguró que Ingrid sí estuvo durante su proceso contra el cáncer, pero en algún punto de su tratamiento, la expareja perdió el camino: "No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo... no servía ni para dar lástima... tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca" dijo para Venga la Alegría

