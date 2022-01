Roban partes del auto de Adrián Marcelo, en Monterrey: VIDEO

El famoso conductor Adrián Marcelo se volvió tendencia en redes sociales, pues en su programa ‘Radar’, que se sube a Youtube, recorre sectores de la república mexicana y hace entrevistas en su trayecto. En una de las últimas emisiones que hizo se fue a una zona muy popular y peligrosa de Monterrey, Nuevo León, donde le “robaron” piezas de su coche.

Para ser precisos fue a la avenida Pablo A. de la Garza, donde se pueden encontrar gran cantidad de negocios de autopartes, refacciones y accesorios para vehículos. Mientras realizaba entrevistas, le avisaron a Adrián que le habían robado los espejos de su vehículo, lo cual fue “gracioso” para él y sus seguidores, pues había comentado en varias ocasiones que en dicha calle se podían encontrar autopartes robadas.

¿Fue robado o todo se trató de una broma?

El presentador caminó unas cuantas cuadras antes de llegar a su camioneta y se percató de que en efecto no tenía los espejos laterales y trató de averiguar a su alrededor qué había ocurrido. “Que hueva, me robaron los espejos. No fue tan agradable nuestra visita, que tristeza. Obviamente este era uno de los riesgos que platicábamos antes… Los voy a tener que comprar aquí”, mencionó.

Luego de que se vio angustiado, unos vendedores de un local cercano se le acercaron y se confesaron que todo todo se trató de una broma, por lo que las risas comenzaron. Adrián se lo tomó con muy buen humor e incluso subió un fragmento de esto a su cuenta de Instagram.

SIGUE LYENDO...

