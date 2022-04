Lluvia de estrellas líridas: Así afectará a los signos del Zodiaco hasta el 25 de abril

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año está por ocurrir al final de esta semana, pues después de presenciar la famosa luna rosa que llenó de energía, suerte y abundancia a muchos de los signos del Zodiaco, ahora la lluvia de estrellas líridas también surtirá sus efectos, que pueden no ser los mejores para algunos.

Y para que te prepares para los efectos positivos y negativos que la influencia de la lluvia de estrellas líridas traerá a tu signo del Zodiaco, te compartimos todo lo que debes de saber de este fenómeno que inició el pasado 16 de abril y que tendrá su máximo esplendor el viernes 22 de abril y el sábado 23.

A pesar de ello, debes considerar que el fenómeno terminará hasta el próximo lunes, así que no te sorprendas con lo que los astros ya prepararon para ti en esta semana, sobre todo si se trata de aquellos momentos en los que tengas que enfrentarte a tus mayores miedos o a tomar decisiones importantes que marquen un antes y un después en tu vida.

ARIES

Antes de despedir el mes de tu cumpleaños y comenzar con la energía de los Tauro, los Aries serán uno de los signos más afortunados en todas las cuestiones, pues la suerte jugará a su favor durante esta semana de lluvia de estrellas líridas. Así que es el momento perfecto para tomar decisiones importantes, concretar proyectos y darse una nueva oportunidad en el amor.

Por si fuera poco, las personas bajo este signo deben prepararse para el sábado 23 de abril, pues será su mejor día del mes y estará cargado con la mejor energía por ser el momento cúspide de este fenómeno que todo el mundo está esperando con ansias.

TAURO

Tu mes de cumpleaños inicia con uno de los fenómenos astronómicos más importantes y por supuesto, influirá de forma positiva en tu vida, así que si estás pensando en un nuevo inicio en cualquier aspecto de tu vida, este es el momento para cerrar y arrancar nuevos ciclos.

Además, el jueves 21 de abril tendrás uno de los días más importantes y puedes utilizarlo para manifestar todo lo que deseas que legue a tu vida y posteriormente con los días más importantes de la lluvia de estrellas líridas, todos tus deseos comenzarán a llegar.

GÉMINIS

Las personas bajo este signo serán las menos afortunadas, al menos en cuestión del amor, ya que la energía de la lluvia de estrellas líridas las hará estar más emocionales de lo normal y aunque esto puede ser bueno, también traerá algunas peleas en pareja que no terminarán nada bien.

Para los que están en pareja los astros tienen preparado el fin de una relación; mientras que para los solteros, la energía de la temporada los ayudará a regresar con un viejo amor con el que esta vez todo se concretará de forma positiva.

CÁNCER

Si has pensado en alejarte de circunstancias o personas que ya no aportan nada a tu vida, este fenómeno es perfecto para actuar, pero recuerda no dejarte guiar por las emociones (como normalmente lo haces), sino a través de la razón y con vista hacia el futuro.

Por otro lado, también debes centrarte en proyectos y planes que quieres concretar; se acabó el tiempo de planear, pues es momento de actuar.

LEO

A lo largo de esta semana tendrás que enfrentarte a muchos cambios inesperados, pero que traerán la mejor energía a tu vida para influir de forma positiva. Recuerda que los cambios son para mejor, así que si también has pensado en alejar personas de tu vida, este es el mejor momento.

Por otro lado, si has pensado en tomarte unas vacaciones para alejarte de todos tus problemas y tomarte un descanso de todo, esta es la semana perfecta, así que no postergues más ese viaje anhelado; además, es muy posible que sea aquí en donde encuentres un nuevo amor.

VIRGO

Los Virgo deberán mantenerse atentos de las personas que los rodean, pues aunque exista una confianza única e inigualable, la energía de esta semana puede ocasionar alguna traición que arruine los planes que tienen a futuro. De concretarse esta traición es muy importante comenzar a dejar el pasado atrás y avanzar pese a las adversidades.

La recomendación para nutrirte de energía positiva y buena suerte con la lluvia de estrellas líridas es vestirte de blanco, principalmente el viernes y el sábado.

LIBRA

Aunque la energía de la temporada juega a tu favor, lo ideal es evitar tomar decisiones importantes durante la lluvia de estrellas líridas. Asimismo, debes aprovechar el jueves para prepararte para el fenómeno y sacar provecho de él, un poco de meditación y conexión contigo mismo será la clave.

Una vez que el fenómeno llegue a su fin comenzarás a notar cambios importantes y favorables en tu vida, principalmente en aspectos de trabajo, salud, dinero y amor.

ESCORPIO

La llegada de la lluvia de estrellas líridas llegó en el mejor momento para los Escorpio, quienes tomarán toda la energía del momento para cambios importantes en su vida que los ayudarán a sanar personalmente y, por lo tanto, a crecer en otros aspectos como los laborales.

Asimismo, es el momento perfecto para descansar, así que si no tomaste vacaciones por Semana Santa, después del fenómeno astronómico será el mejor momento para salir de viaje.

SAGITARIO

La suerte también juega a tu favor y durante la semana de la lluvia de estrellas líridas y la fortuna de la temporada, te ayudarán a ver que recibes especial atención de las personas que te rodean con buenos comentarios y halagos. Incluso esta abierta la posibilidad de conocer a nuevas personas que coincidan a la perfección contigo.

Abril es un mes lleno de emociones para los Sagitario y aunque es la temporada perfecta para aprovechar y demostrar afecto, también se debe tener cuidado con los sentimientos que no aportan nada bueno, como es el caso de los celos, así como otros conflictos por el estrés del trabajo; así que no olvides tomar un tiempo para respirar y relajarte.

CAPRICORNIO

Mientras que los Capricornio comenzarán a notar el crecimiento que tanto habían estado manifestando y creando desde hace meses, por lo que deben prepararse para cambios en lo económico y en el amor. Sobre todo en este último tema, es muy probable que decidas alejarte de personas que ya no te aportan nada, pero llegarán nuevas de signos como Aries, Géminis o Virgo que no sólo serán para una amistad, sino para una relación.

ACUARIO

La influencia de la lluvia de estrellas líridas te traerá todo lo que habías estado buscando con el reconocimiento de todas las personas que te rodean, en especial de tus superiores. Además, tu liderazgo poco a poco comienza a querer salir de la caja en la que lo has encerrado, así que deja que surja y muestra quién eres y de lo que eres capaz.

PISCIS

Finalmente, los Piscis deben prepararse para cambios radicales, ya que la lluvia de estrellas líridas traerá nuevos comienzos con los que todo lo positivo comenzará a manifestarse en los próximos días.

Sin embargo, es muy importante que cada persona bajo este signo ponga de su parte y deje que su propósito de vida comience a concretarse, incluso si eso implica dejar ir oportunidades y seres queridos; soltar también es avanzar.

