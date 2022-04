Perros tienen un sexto sentido, así que es imposible mentirles

Los perros son los mejores amigos del humano, quizá por ese motivo han aprendido a desarrollar un sexto sentido, el cual emplean para detectar las mentiras y así evitar que se les engañe con facilidad.

La relación que existe entre los humanos y los perros ha llegado a tal profundidad que los peludos se han vuelto más sensibles y han agudizado sus sentidos, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Viena, Austria, en la que se evaluó el funcionamiento del cerebro de los canes.

En el experimento se colocaron una serie de golosinas abajo de un plato, mientras que un humano animó a una serie de perros a buscar el premio. Pero después otro humano cambió de lugar las golosinas frente a la mirada de los canes, y se les volvió a animar para buscar la recompensa en el plato vacío, a lo que los peludos omitieron la mentira y sencillamente se negaron a seguir las instrucciones, por lo que no cayeron en la trampa.

Con esto se comprobó que los perros no son tan confiados de las órdenes humanas, como se cree. Este experimente que también se ha aplicado a humanos y chimpancés, tiene como finalidad determinar la edad en la que los seres empiezan a tomar sus propias decisiones.

El experimento puso a prueba la confianza de los perros. Foto: Archivo

Los perros conocen a los de su manada

La referencia del sexto sentido es porque la mayoría de los animales que viven en manadas o rebaños van desarrollando esta facultad, con la que analizan de manera subconsciente las reacciones de los otros para protegerse, ayudar o desplazarse ante algún tipo de amenaza.

Lo anterior quiere decir que los perros tienen la capacidad de identificar el miedo, el nerviosismo y la enfermedad de los seres vivos que los rodean, especialmente con los que conviven de manera cotidiana o que viven en manada.

Algo que también se logro identificar con el experimento es que los perros no cometen el mismo error dos veces, por ello cuando identifican que una persona no es de confianza, no se dejan engañar.

Así que si tienes un perro, lo ideal es que nunca le mientas, porque tal vez lo podrás hacer un par de ocasiones, pero una vez que el peludo comprueba que lo decepcionarás, perderá la confianza para siempre.

