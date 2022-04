Mona y Geros amenazan a TikToker tras exponer maltrato animal: 'No saben con quién se meten' | VIDEO

Luego de que los populares creadores de contenido Mona y Geros fueran protagonistas de múltiples críticas debido a la supuesta ejecución de acciones en contra de sus perritos, la viral pareja lanzó una advertencia al TikToker que decidió exponerlos en redes sociales.

En los últimos días, los "cholos" de TikTok fueron el blanco de múltiples comentarios llenos de hate, esto a raíz de que en uno de sus lives de maquillaje Mona le contara a Geros que sus perritos habían mordido algunas de sus prendas de ropa, ante lo cual, la pareja de Mona salió de cuadro.

Pero el problema fue que pocos segundos después, los perritos comenzaron a llorar desaforadamente, por lo cual, los usuarios dedujeron que Geros maltrató a sus lomitos.

Por lo cual, los comentarios en contra de la pareja viral comenzaron a emerger. Aunque estas críticas aumentaron hasta que el TikToker Pablo Chagra subió un video donde expresaba su indignación al respecto.

SIGUE LEYENDO: "Me ponía bien agresivo": Geros y Mona hablan de las drogas que probaron cuando eran más jóvenes | VIDEO

Dicho TikToker se dedica a la difusión de "chismecitos" del mundo de la farándula, por lo cual cuenta con un gran número de fans, quienes ven en él un canal directo para acceder a las mejores noticias de espectáculos.

No obstante, ni Mona ni Geros califican dentro de los seguidores del TikToker, a quien de hecho amenazaron de manera directa luego de que este los expusiera en la plataforma donde los tres suben contenidos.

En su video, Pablo Chagra lamenta que los usuarios de la plataforma vuelvan famosas a personas de este tipo y agrega que "él no los topa"

"Son el tipo de actitudes que no necesitamos más en el mundo, no quiero seguir hablando porque dicen que uno no tiene que hablar cuando está enojado y a mí me está llevando la..." expresa Pablo Chagra en su TikTok.