"Me ponía bien agresivo": Geros y Mona hablan de las drogas que probaron cuando eran más jóvenes | VIDEO

La famosa pareja de TikTok, Mona y Geros fueron invitados al programa "Los Amos del Universo" de los comediantes Franco Escamilla e Ivan Fematt, "La Mole" en donde hablaron de temas personales.

Uno de ellos fue el de las drogas que han probado, esto se dio luego de que Poncho de Nigris le dijera a Mona que tenía unos dientes muy bonitos sin embargo, ella dijo que no podía ser posible ya que los tenía muy amarillos porque antes fumaba marihuana con bastante frecuencia.

"Fumaba antes, un ch*ngo de mota, por eso se me pusieron bien amarillos" dijo la influencer, quien además agregó que dejó de hacerlo porque al crecer se dio cuenta "de lo que sí y lo que no": "Como que ya pasé ese tiempo de andar así como en la loquera."

Por su parte, Geros negó haber probado la marihuana y el cristal, pero reveló que diariamente se drogaba con "monas" y pastillas, no obstante, explicó por qué dejó de hacerlo: "Ya andaba quedando loco, diario loqueaba (...) me ponía bien agresivo, me peleaba con la pared."

Leyenda

¿Quiénes son Mona y Geros?

La pareja oriunda de León, Guanajuato ha ganado popularidad en redes sociales, pues Mona inició haciendo videos en vivo relacionados con el maquillaje, pero gracias a su carisma logró convertirse en una de las favoritas de TikTok.

Marisol y Jerónimo tienen la particularidad de ser la pareja chola que conquista la red, pues jamás han ocultado que su origen es de barrio. A partir de la publicación de su primer video en el canal de YouTube de Mona, sus videos poco a poco han incrementado en vistas hasta conseguir en su último video más de 445 mil vistas.

Mona y Geros han conquistado TikTok. | FOTO: Instagram @newfashionbeautymona

En tanto, su cuenta de Tiktok acumula más de un billón de visitas, todo un récord para una pareja que quizá no cumple con los estándares de los actuales influencers.

SIGUE LEYENDO:

"Gente del América, primer y único aviso": Franco Escamilla pide una oportunidad para Geros; el tiktoker dejó el futbol por falta de dinero | VIDEO

De dónde son Mona y Geros; edad, biografía y datos curiosos de los TikTokers más virales en México

Mona y Geros: Ésta es la pareja chola que desde León, Guanajuato conquista TikTok