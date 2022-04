Día Internacional del Beso: si no tienes con quién celebrar, al menos disfruta de estos memes

Mientras que muchas personas hacen público a través de sus redes que ya comenzaron a celebrar el Día Internacional del Beso, otros que no tienen ni una mascota que les haga caso prefirieron lanzar unos divertidos memes, así que si no tienes con quién pasar la fecha, te recomendamos que al menos pases un buen momento con esta publicación.

Pero antes de que se amarguen, hay que recordar que esta fecha se conmemora luego de que una pareja en Tailandia se dio el beso más largo en la historia, el cual tuvo una duración de 58 horas y fue establecido en el 2013. Sin embargo, la misma pareja ya poseía el primer récord, que había sido establecido en 2012 y había durado más de 46 horas.

Baja de peso a besos

Un beso más allá de un acto erótico, porque la ciencia ha descubierto que ayuda a quemar calorías y hasta eleva las defensas. Así que si te has preguntado porqué has subido de peso, tendrás que recordar cuándo fue la última vez que te dieron un ósculo de esos apasionados.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Louisville, un beso realmente apasionado ayuda a duplicar la velocidad del metabolismo, por lo que el cuerpo puede quemar más rápido y de forma más eficientes las grasas y los carbohidratos. Te recomendamos que si no has besado en mucho tiempo y tampoco has hecho mucho ejercicio, te consigas a alguien para quemar esos kilitos de más a puros besos.

Si entrar a las redes sociales y se topan con fotografías de parejas que brillan de felicidad, no se sorprendan, porque la misma ciencia ha confirmado desde hace años que un beso provoca el incremento de la oxitocina, que es la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos, como es el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado con la afectividad.

Ahora que conoces los beneficios de los que te estás perdiendo, te ayudamos con esta serie de divertidos memes, si te identificas con alguno, es mera coincidencia.

Sigue leyendo

Pepe Aguilar "se pasa por el Arco del Triunfo" las críticas a su hija Ángela por noviazgo con Gussy Lau

Así fue el día que Thalía besó y se quiso ligar a Jorge "El Burro" Van Rankin en El Calabozo: VIDEO

Apio Quijano al fin habla del supuesto intento de beso con Erik Rubín