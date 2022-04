"Mi hija me robó la juventud", madre causa revuelo en TikTok por fuerte declaración

Siempre se ha dicho que "un hijo es una bendición", pero al parecer no todos opinan lo mismo, ya que recientemente una madre de familia declaró en un video de TikTok que "mi hija me robó la juventud", algo que causó revuelo en entre los usuarios.

El testimonio de Kendra Sykes, de 22 años, ha provocado que jóvenes y adultos se pronuncien al respecto, ya que algunos defienden la postura de la mujer y otros simplemente la reprueban.

Incluso, expuso que constantemente la llaman "señora", cuando todavía es joven, aunque, afirmó, tiene algunos problemas de acné que han causado estragos en su piel.

"Nunca es culpa de los hijos"

Por si fuera poco, algunos le han dicho que tiene apariencia de alguien que es adicta a las drogas, a lo que les respondió: "No, tengo una hija y me ha robado mi juventud".

Hasta el momento la publicación lleva un total de 2 mil 553 comentarios, en los que se puede leer de todo. Estas son algunas de las principales opiniones: "Mi madre me decía esto cuando era pequeña, esto me hizo crecer con un sentimiento de culpa. Espero que nunca me escuchen decir algo así"; "Nunca es culpa de los hijos. No les hagas sentir culpa por ello"; "Sí te desgasta y no sólo la edad"; "Yo tenía la piel perfecta hasta que tuve a mi hija", son sólo algunas de las expresiones de la gente.

Quizá cada mujer enfrenta la maternidad de una manera diferente, tal vez sólo Kendra Sykes estaba pasando por un mal momento, eso será algo que sus futuras publicaciones dirán.

