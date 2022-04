“No sentía dolor”: Fernanda Castillo recuerda el día que estuvo a punto de morir tras dar a luz

Gracias a su talento como actriz y su impactante belleza Fernanda Castillo ha gozado de un gran éxito en su carrera, sin embargo, no todo ha sido bueno para ella pues hace poco más de un año enfrentó una fuerte crisis de salud por la que estuvo a punto de morir luego de dar a luz a su hijo Liam.

En diciembre del 2020 la actriz y su novio, el actor Erik Hayser, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Liam, en medio de la pandemia de Covid-19 y aunque todo parecía ir bien con la salud tanto del pequeño como de Castillo, luego de tres semanas se complicó y tuvieron que hospitalizarla de emergencia.

Se dio a conocer que Fernanda Castillo había sufrido una hemorragia obstétrica por la que estuvo a punto de perder la vida, pues durante el tiempo que estuvo hospitalizada tuvo dos infartos que afectaron otros órganos debilitando su cuerpo.

Fernanda Castillo habla sobre su crisis de salud tras dar a luz. Foto: Instagram @fernandacga

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Castillo habló sobre la maternidad señalando que no era algo que se encontrara en sus planes de vida, pero su relación con Erik Hayser la llevó a considerarlo y luego se convirtió en madre de su pequeño Liam, que fue su gran impulso con la crisis de salud que vivió.

"No sentía dolor"

La actriz, de 40 años, detalló que la crisis de salud que sufrió fue uno de los momentos más difíciles en su vida aunque en ese instante no sentía ningún dolor fue su hijo en quien pensó para poder salir adelante, pues deseaba verlo crecer.

"No sentía dolor, sólo veía hacia arriba y decía ‘no me puedo morir porque tengo un hijo de tres semanas’ (…) Enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar me hizo enfrentar las cosas desde otro lugar, me hizo valorar las cosas desde otro lugar y me hace estar más presente hoy, me hace estar más viva hoy y más consiente de que tal vez mañana se me acaba", dijo.

Añadió que, aunque fue una experiencia difícil "no lo cambiaría y hemos salido adelante, estoy muy bien de salud y estoy feliz. En este momento puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida".

"Tal vez sino me hubiera pasado algo tan fuerte no sabía que estoy feliz, porque estaría siempre pensando que feliz es más adelante", dijo la actriz al mencionar que se encuentra en un momento estable pues su novio, su hijo y su familia se encuentran bien.

