Kim Kardashian se convierte en una Bratz con este lujoso look Balenciaga | FOTO

Kim Kardashian volvió a romper el Internet con un lujoso look Balenciaga del que todo el mundo está hablando, pues este fin de semana la socialité llegó a la Semana de la Moda en París con su silueta cubierta por cinta en la que se lee el nombre de la firma española y ha causado tanta sensación que incluso Bratz ya tiene lista su propia muñeca.

Pues si algo llamó la atención de todo el mundo es que la estrella de "The Kardashians" llegó a la presentación de la nueva colección de Balenciaga luciendo uno de los atuendos que la firma estaba por mostrar, demostrando así que ella es un gran ícono de la moda.

Ahora, este look amarillo, que incluye un bolso también cubierto por cinta, se ha convertido en la gran sensación de las redes y no sólo al nivel de los memes que los fans de la millonaria hicieron con todo el cariño, sino también por el deseo de todos de lucirlo. Por supuesto, la fiebre de Kim Kardashian llegó hasta las Bratz, quienes ya tienen su propia versión de la ex esposa de Kanye West.

(Foto: Instagram @storm.infos)

Salma Hayek y Kim Kardashian apoyan a Ucrania derrochando estilo: FOTO

¡Cuidado, Balenciaga!, advierten las muñecas

A través de su cuenta de Instagram, Bratz compartió a foto de una muñeca que está inspirada nada más y nada menos que ¡en Kim Kardashian! y las redes estallaron de emoción, pues aseguran que la socialité es toda una reina que se merece esto y más; asimismo, hay quienes están deseosos de poder comprar la figura exclusiva.

"Cuidado, @balenciaga —nuestra gente llamará a tu gente, ¿capiche?", se lee en la descripción de la foto en la que aparece una muñeca con el mismo look de la fundadora de SKIMS. Pues para la ocasión esta Bratz dejó atrás sus clásicas mini faldas y pantalones holgados para presumir una mini cintura con un atuendo idéntico al de Kim Kardashian.

Pues además del mono completo y cubierto por cinta amarilla, la figura trae consigo el famoso bolso de mano de la firma española. En cuanto a la imagen, luce un maquillaje idéntico, con unos lentes oscuros y el cabello suelto con esa imagen de "mojado" que está ganando popularidad entre las celebridades.

(Foto: Instagram @bratz)

Hasta el momento la marca de muñecas no ha revelado si sólo se trata de un diseño especial o si planean lanzarlo a la venta, pero muchos fans no dejan de preguntar si podrán adquirirla próximamente. Por su parte, la miembro del clan Kardashian compartió la publicación en sus historias de Instagram sin dar más detalles al respecto.

