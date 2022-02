¿Quién es Chaney Jones? La nueva novia de Kanye West que es idéntica a Kim Kardashian

Kim Kardashian y Kanye West siguen siendo una de las parejas más polémicas en la farándula pese a su divorcio, ahora fue el rapero el que dio de qué hablar pues lo captaron con quien parece ser su nueva novia, Chaney Jones, que fue comparada con la socialité por su sorprendente parecido físico.

El cantante terminó recientemente su relación con la modelo Julia Fox en medio de rumores con los que señalaban que no había olvidado a Kim Kardashian, esto por los polémicos mensajes en los que la menciona directamente y otros que muchos tomaron como indirecta para la actual pareja de la empresaria, Pete Davidson.

Te puede interesar: Kanye West lanza colección con Balenciaga, ¿está inspirada en Kim Kardashian?

“No desperté y luché por mi familia para ser tendencia sobre el Super Bowl, pero así fue (…) Para todo aquel que esté casado, mantén a tu esposa cerca, asegúrate de que sepa cuánto la amas y apréciala porque siempre hay un Skete que acecha en cada sucio callejón esperando a ayudar a destruir a tu familia y caminar en Calvin Kleins enfrente de tus hijos”, escribió en Twitter.

¿Quién es Chaney Jones?

El pasado 24 de febrero Kanye West fue sorprendido en Miami, Florida, junto a Chaney Jones en una actitud romántica y luego de una cita mientras ambos no podían parar de reírse, por lo que de inmediato fueron relacionados y aseguran que se trata de su nueva conquista.

Chaney Jones es una modelo e influencer cuya belleza la ha llevado a ser comparada con Kim Kardashian, pues los fans de la empresaria aseguran que tienen un impactante parecido físico que habría llevado a Ye West a conquistarla, y es que algunos internautas insisten en que el rapero no ha podido superar su relación.

Chaney Jones, la nueva novia de Kanye West. Foto: Instagram @chaneyjonesssss

Chaney Jones, de 24 años, se dedica a compartir su vida privada, viajes y estilo en redes sociales. Aunque se sabe poco sobre su trayectoria, cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram donde ha dejado evidencia de su indudable parecido con la estrella de las Kardashian.

Kim Kardashian denuncia a Kanye West

En medio de su proceso de divorcio, Kim Kardashian inició otro pleito legal con su expareja aunque en esta ocasión argumentando que le causan un gran estrés y daño emocional los mensajes que éste publica en sus redes sociales.

“Le he pedido a Kanye mantener nuestro divorcio privado, pero él no ha hecho esto. Kanye ha estado publicando en redes sociales mucha desinformación sobre nuestros asuntos privados y familiares, lo cual me ha creado mucho estrés”, se lee en los documentos que la empresaria presentó ante la corte de California.

Te puede interesar: Kanye West vs Kim Kardashian: ¿Por qué están peleando en redes y qué tiene que ver North West?

La denuncia surge luego de que Kim Kardashian y Kanye West tuvieran una fuerte discusión en su cuenta de Instagram debido a que la también actriz abrió una cuenta de TikTok para su hija North West, algo con lo que el rapero no estuvo de acuerdo.

En la discusión la socialité defendió a su hija argumentando que su cuenta estaba bajo una estricta supervisión, mientras que Kanye calificó como “inapropiado” que su hija hiciera videos para TikTok y compartió las normas de esta red social donde señalan que se prohíbe a menores de 13 años tener cuenta propia sin ciertas condiciones.

SIGUE LEYENDO:

¿Es bueno comer placenta después del parto? Beneficios de esta práctica de moda entre famosas

The Kardashians: 4 momentos clave que se verán en el programa de las hermanas Kardashian-Jenner

La Kim Kardashian Mexicana sube la temperatura con ajustado look de sirena: FOTOS