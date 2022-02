The Kardashians: 4 momentos clave que se verán en el programa de las hermanas Kardashian-Jenner

El año pasado el mundo entero estaba llorando por el fin de toda una era tras el último capítulo de "Keeping Up with the Kardashians", un programa que desde 2007 siguió de cerca cada uno de los pasos, escándalos y momentos importantes de la familia Kardashian-Jenner; sin embargo, prometieron regresar en 2022 de la mano de Hulu.

Ahora Hulu acaba de compartir el primer tráiler de lo que se verá en el programa "The Kardashians" y los fanáticos de las influencers y empresarias están más emocionados que nunca porque en el último año la familia se ha visto envuelta en escándalos nuevos, como el divorcio de Kim Kardashan de Kanye West, así como de momentos especiales y muy personales como la propuesta de matrimonio de Travis Barker a Kourtney, eso sin mencionar la llegada de un nuevo miembro al clan.

Y según los escasos 30 segundos que ya fueron adelantados por Hulu, todo lo anterior y otros aspectos más se verán cada jueves a partir del 14 de abril, porque sí, las hermanas Kardashian-Jenner están de regreso. Es por ello que hicimos un análisis y descubrimos los cuatro momentos clave que se verán en el nuevo programa.

Kim Kardashian en Saturday Night Live

Uno de los momentos que sin duda estarán presentes es la icónica participación de Kim Kardashian como anfitriona del programa Saturday Night Live, donde impactó a todos no sólo con un jumpsuit rosa de terciopelo de Balenciaga con el que abrió paso a una nueva era en su carrera, sino también por un monólogo que se volvió viral en redes sociales.

Pues quienes lo recuerdan, esa noche sorprendió a todos al lanzar atrevidos comentarios con los que se burló de su familia y de ella misma, además de que habló por primera vez sobre su divorcio con Kanye West.

Propuesta de matrimonio a Kourtney

Por otro lado, los fans de las hermanas están ansiosos por ver cómo fue la propuesta de matrimonio de Travis Barker a Kourtney, pues por lo poco que se sabe del íntimo momento, el baterista de blink-182 preparó en medio de la playa un romántico momento en el que rodeado de rosas rojas entregó un carísimo anillo.

Sin embargo, eso no fue todo, pues según dejaron ver los más pequeños de la familia a través de Tik Tok, esa misma noche ofrecieron una cena con familiares para festejar la próxima unión. Incluso, en el tráiler de "The Kardashians" se escucha a Kim hacer una broma sobre la emoción de Kris Jenner: "Nunca tuvo una reacción similar para mí y esto (compromiso) pasó varias veces".

Asimismo, conoceremos más de la romántica relación que mantiene con el músico, sin embargo, es muy probable que por primera vez se trate de un programa sin Travis Scott, pues el avance de lo que se verá a partir de abril no muestra a la ex pareja de Kourtney.

(Foto: @kourtneykardash)

Kim Kardashian colapsa Instagram con micro bikini al estilo de Kendall Jenner | FOTOS

Baby Shower de "Wolf", hijo de Kylie

Sin duda, de lo más esperado son todos los detalles que hablen sobre el embarazo de Kylie Jenner, quien fue descubierta por sus fans y por lo que más tarde apareció mostrando su hermosa panza. Aunque es probable que en el programa no se muestre el rostro del bebé, llamado Wolf, sí podremos ser testigos del baby shower.

Cabe recordar que las hermanas de la empresaria le organizaron una lujosa fiesta llena de rosas blancas.

(Foto: @kyliejenner)

https://www.instagram.com/p/CTieyGYpYdi/

Divorcio y escándalos entre Kim y Kanye

Además, es muy probable que veamos hablar a Kim de la manera más sincera sobre su proceso de divorcio con Kanye West, quien ha acusado a la socialité de no dejar ver a sus hijos, además de amenazar a todo el clan Kardashian-Jenner, así como a algunos amigos.

Por otro lado, podremos ver cómo surgió el amor entre la empresaria y Pete Davidson, una relación que por supuesto no ha sido del agrado del rapero.

(Foto: @kimkardashian)

SIGUE LEYENDO

Kanye West vs Kim Kardashian: ¿Por qué están peleando en redes y qué tiene que ver North West?

The Kardashians: Cuándo y dónde ver la nueva temporada del clan

Kendall Jenner: 5 fotos que prueban que es la más hermosa de las Kardashian