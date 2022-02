The Kardashians: Cuándo y dónde ver la nueva temporada del clan

“The Kardashians” es uno de los reality show más vistos de Estados Unidos, por lo que muchos de sus fans están listos para ver una nueva temporada de la vida de una de las familias más ricas de la Unión Americana. El clan confirmó que ya está todo listo para ver un poco más de su vida, eso sí, será por la plataforma de streaming estadounidense Hulu.

La familia Kardashian-Jenner, es decir, Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall y Kylie volverán a las pantallas de sus fans para mostrar todo lo que ocurren dentro de sus mansiones y vida en general. Ahora, después de 20 exitosas temporadas “Keeping up with the Kardashians” están listas para presentar un nuevo proyecto donde seguirán mostrando su vida.

Kris Jenner fue la encargada de revelar la fecha en la que sus fans podrán disfrutar de este nuevo reality que se transmitirá por las pantallas de Hulu para Estados Unidos. La noticia la dio en redes sociales donde de inmediato tuvo respuesta de todos sus fans.

La revelación de la fecha

“Todas las paredes se derribarán. Revelará la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar a los niños en la escuela”, se puede leer en el mensaje de Kris, donde además confirma que la fecha de estreno será el próximo 14 de abril.

Se tiene que recordar que el clan estuvo ligado a E! desde el 2007 hasta el 2021. Pero ahora, con este nuevo cambio volverán a la pantalla chica para seguir mostrando todo lo que ocurre entre los familiares y las polémicas en torno a la familia por Hulu.

Para todos aquellos que no estén en Estados Unidos tendrán dos formas de ver cada uno de los capítulos que se estrenarán cada jueves. En caso de vivir en Latinoamérica podrán recurrir a Star+. Mientras que a nivel internacional, sin contar América Latina lo podrán hacer por la plataforma de Disney+.

Te puede interesar: Kendall Jenner derrite la nieve, presume diminuto bikini a bajas temperaturas