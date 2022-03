Así luce Kim Kardashian sin una gota de maquillaje

Kim Kardashian no tiene paz en su vida personal por lo que refiere a su separación amorosa. El divorcio mediático entre la socialité y Kanye West no parece tener fin. El rapero no para de poner obstáculos para evitar su separación definitiva y los dramas familiares entre ellos tampoco cesan.

El esposo de Kim ha repetido en varias ocasiones que quiere volver con la empresaria e incluso, le mandó un furgón lleno de flores por San Valentín. Pero Kim necesita desvincularse de él cuanto antes, y continuar su noviazgo con Pete Davidson. Hace apenas un par de días, Kim presentó nuevos documentos legales para avanzar en su divorcio con Kanye.

Recientemente se ha informado de que Kanye no quiere que su acuerdo prenupcial con Kim Kardashian se considere válido, al menos, por ahora. Su abogado asegura que hay una presunción en California que dicta que los acuerdos prenupciales firmados tras el año 2011 no son válidos, y la única manera de que puedan ser aprobados es durante un juicio o si ambas partes están de acuerdo.

Afuera de los asuntos legales, la empresaria de 41 años demuestra que sigue con su vida y que no le hace falta nada para seguir siendo bellísima. Nada, es nada, ni siquiera una gota de maquillaje. En una de sus últimas publicaciones en su cuenta personal de Instagram Kim dejo claro esto último.

Kim Kardashian posando. Fuente: Instagram Kim Kardashian

El pasado 27 de febrero Kim se fotografió a cara lavada, con una larga trenza cocida y muy cerca de la cámara. En formato selfie dejó notar que sin nada de maquillaje luce hermosa y que no le hace falta acudir para tapar alguna imperfección, ya que no existe ni una en su rostro. Desde luego que una imagen así tiene bien ganados más de 3 millones de likes.