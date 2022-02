Teoría viral acusa a las Kardashian de apropiación cultural, ¿para construir su imperio?

Las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, además de Kendall y Kylie Jenner son las figuras más importantes de los últimos años, pues han construido todo un imperio que incluye programas de televisión e industrias de la moda y del maquillaje, por lo que no sorprende que al pensar en alguno de estos aspectos la figura de alguna de ellas venga a la mente.

Incluso, en varias ocasiones han sido señaladas por establecer estándares de belleza a los que pocas mujeres pueden acceder, ya que o destacan por tener cuerpos muy altos y delgados, como el de Kendall, o presumen un cuerpo lleno de curvas marcadas por busto, glúteos y caderas imposibles.

Sin embargo, una nueva teoría viral las está colocando en el ojo del huracán por apropiación cultural, algo que habría impulsado Kris Jenner para construir el imperio que hoy tienen las hermanas Kardashian y por supuesto, hasta los fans del clan apoyan la idea, pues tienen más claro que nadie que la madre y manager de las famosas "es una mujer tan inteligente que sabe lo que hace".

A pesar de quienes llaman "genio" y "experta en markening" a Kris Jenner, hay otros más que niegan que esta teoría viral tenga algo de verdad, pero para que saques tus propias conclusiones te presentamos los aspectos más importantes con los que el tiktoker @alekos__ aseguró que la vida de las Kardashian-Jenner ha estado planificada, incluyendo sus matrimonios, divorcios e hijos.

Uno de los primeros puntos que el joven explicó en su video viral de Tik Tok es que las cinco hermanas habrían utilizado la influencia de los hombres negros para impulsarse como las mujeres de sociedad que son hoy, por lo que una vez que lograron sus respectivos propósitos, sin más terminaron sus noviazgos o matrimonios con ellos.

Como ejemplo destacó el caso de Kim Kardashian, quien en abril de 20221 fue nombrada por Forbes por acumular una fortuna de mil millones, más de lo que tenía entonces su esposo Kanye West, de quien unos meses después anunció su divorcio que hasta la fecha sigue dando mucho de qué hablar.

Asimismo, entró la nueva pareja de la socialité, Pete Davidson, quien también fue ex novio de Ariana Grande. Pues el actor cambia los estándares de belleza y además se sale de la atención de las parejas que ha tenido la también empresaria.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que alguien habla sobre todo el plan oculto que existe para que las cinco hermanas se mantengan como las mujeres más importantes del momento, por lo que el tema de la apropiación cultural ha salido a la luz más allá de sus respectivas relaciones con hombres negros y los hijos que tuvieron con ellos con otros rasgos como las trenzas africanas.

Y siguiendo con la idea de esta teoría, Kris Jenner fue testigo del impacto que la cultura afroamericana tenía, luego de que Kim protagonizó un escándalo que hasta la fecha tiene un gran impacto: la filtración de un video sexual.

Por otro lado, el tiktoker destacó que hasta las relaciones, matrimonios e hijos que las Kardashian-Jenner tienen es una farsa planeada en la popularidad de cada rapero que conocen, de ahí de Kim contrajera matrimonio con Kanye, que Khloé tuviera una hija con el jugador de baloncesto Tristan Thompson o que Kylie tenga dos hijos con el rapero Travis Scott.

"¿Alguna vez te has preguntado por qué Kylie Jenner no tuvo un bebé con Tyga, con quien estuvo cuatro años, pero sí con Travis, con quien había hablado unos meses? Este es el poster de Coachella de 201, ¿ves a Tyga en alguna parte? No, pero hay un artista emergente, Travis Scott", agregó.