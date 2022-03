Comparten en TikTok turbio descubrimiento en plátanos de supermercado que horroriza a los espectadores

Un clip compartido en TikTok ha dejado horrorizados a los poco más de 1 millón y medio de espectadores que han reproducido el clip donde un hombre muestra un extraño arácnido que aparece dentro de una bolsa de plátanos que venden en un supermercado.

A través de la cuenta de TikTok bugboy19, el video muestra cuando el misterioso arácnido acecha la bolsa de fruta, y al verlo, la persona mira en el interior para revisar lo que hay adentro. De pronto se observa que sobresalen una largas antenas negras y se ve como aquel ser posa sobre uno de los racimos de los plátanos.

Al ver al arácnido, el tiktoker decide meter la mano a la bolsa con los racimos de plátanos y al abrir la bolsa se ve el amenazante -en primera instancia- escorpión látigo que estaba escondido entre la fruta. Su apariencia sobresalió por lo aterrador de ver una especie poco vista en las ciudades.

¿Qué es un escorpión látigo?

El escorpión látigo es un arácnido conocido por su aterradora apariencia que se caracteriza por tener seis largas patas y dos poderosas pinzas, además de tener un par de largas antenas. Aunque su aspecto es violento y aterrador, en realidad son seres "delicados y tímidos", asegura el biólogo estadounidense Kenneth J. Chapin para la BBC.

El arácnido fue hallado en una bolsa de plátanos. Foto: TikTok

Hay más de 150 especies de Amblypygi, y son comúnmente llamadas arañas látigo o escorpiones sin cola de la especie vinagrillo, pero que no son ni un animal ni el otro. Son amblipigios, arácnidos tropicales. Su aterradora apariencia e ignorancia de la gente ha llevado a que la especie sea casi exterminada, afirma el biólogo.

El tiktoker llevó al arácnido a casa

Tras descubrir al escorpión látigo, el tiktoker grabó cuando lo saca de la bolsa de plátanos y lo coloca en una de sus manos, para después volverlo a colocar en los plátanos que pone en una caja de autocobro del supermercado para pesarlos y pagarlos mientras su “nueva mascota” permanece encima del racimo de fruta.

El arácnido sorprendió al creador de contenido. Foto: TikTok

El creador de contenido se caracteriza por coleccionar mascotas exóticas. Los usuarios aseguran que el escorpión látigo es una mascota común y parece poco probable que haya llegado a los plátanos sin ayuda, cuestionaron.

El clip del aterrador momento que ha dejado impresionado a los usuarios de TikTok puede mirarse completo dando clic aquí. Algunas de las reacciones de los usuarios tras ver el clip fueron: "Esa habría sido la última vez que aparecí para comprar plátanos", "No, no, no, no. Ya no quiero plátanos".

