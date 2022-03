Vecinos demandan a hombre que construyó ventana frente a su casa y reacciona de forma épica FOTOS

Mantener una buena relación con los vecinos es el comienzo de uno de los vínculos más extensos que quizá muchas personas puedan tener en el transcurso de su vida, incluso es probable que dure más que una relación o un matrimonio, por lo cual es muy importante tratar de "llevar la fiesta en paz" o al menos mantener la convivencia en buenos términos.

Sin embargo, está claro que esto no siempre es posible y a veces los "roces" pueden llegar a niveles inesperados, así ocurrió con dos familias de vecinos en Inglaterra, que por una circunstancia aparentemente intrascendente se vieron implicados en un pleito de vecinos que escaló hasta niveles que quizá ni ellos mismos esperaban.

La historia, que se extendió a lo largo de casi todo lo que lleva la pandemia de Covid-19, trascendió a la prensa y se viralizó en redes sociales recientemente debido a uno de los personajes que se vieron implicados; la diseñadora de vestuario de televisión Rosie Taylor-Davies y su esposo Christopher.

¿Qué fue lo que ocurrió con estas dos familias de vecinos?

Imagen que muestra las casas de los protagonistas de la historia. FOTO: Especial

Todo comenzó en el Reino Unido algunos días antes de que la pandemia de coronavirus fuera declarada a nivel internacional; cuando un vecino de Rosie Taylor-Davies, reconocida diseñadora de vestuario de televisión, tomó la decisión de construir en su casa una ventana, la cual aparentemente se convirtió en una "ventana indiscreta" por dar directamente hacia la casa contigua.

Esta decisión provocó la molestia e inconformidad de Taylor-Davies quien aseguraba que esa ventana irrumpía su espacio e iba en contra de su privacidad, ya que daba directamente hacia su cuarto. Esto la condujo, tanto a ella como a su esposo, a tener que bajar cortinas y persianas durante un largo tiempo y permanecer en la oscuridad para no ser vistos por el vecino.

La ventana "indiscreta" que originó el pleito vecinal. FOTO: Especial

De acuerdo con lo que llegaron a declarar en alguna ocasión, la pareja incluso se vio en la necesidad de cambiarse detrás de un librero, el único sitio en donde no podían verlos, para no quedar a la vista de su "indiscreto" vecino. Una vez que se cansaron de esta situación le reclamaron a Simon Cook, su vecino, y pidieron que respetara su privacidad, sin embargo, la respuesta del hombre no fue en absoluto lo que esperaban.

A partir de ese momento, Cook decidió colocar un maniquí en la ventana de su casa, el cual "miraba" en dirección a la habitación en cuestión. El asunto no se quedó ahí y Taylor-Davies y su esposo llevaron el caso a los tribunales de Inglaterra.

El caso se volvió viral debido a que hace poco se resolvió el asunto, en el cual el matrimonio llevó las de perder ya que el Tribunal Superior determinó que el vecino Cook “no había violado las reglas de planificación al instalar una ventana que se podía abrir sin vidrio esmerilado”.

Una vez dada a conocer la decisión legal, el matrimonio informó que tras la resolución lo más probable es que abandonen el hogar en el que han vivido a lo largo de 27 años, ya que insisten que lo que hizo su vecino es un abuso a su privacidad. Cabe destacar que al menos, tras este procedimiento legal Cook se decidió a quitar el maniquí de su ventana.

