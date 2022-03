Trabajadores de una pollería ROBAN a una adulta mayor en pleno local | VIDEO

Un usuario en redes sociales, denunció a dos empleados de una pollera luego de que a través de un video se aprecia a los dos sospechosos, levantando un monedero que nos les pertenece a una señora de la tercera edad.

El video difundido en redes sociales cuenta ya con al menos 13 mil 500 reproducciones, en el se aprecia a dos sujetos jóvenes mirar insistentemente a una señora de la tercera edad que hace sus compras en un puesto frente a ellos, todo parece normal hasta que nos damos cuenta que en el piso está un monedero tirado.

De acuerdo con el usuario que hizo la denuncia, el monedero le pertenece a su abuela, quien no se percató de que se le cayó.

De inmediato, los dos jóvenes que de acuerdo con el video trabajan en una pollería del Mercado Morelos de la ciudad de Toluca en el Estado de México.

Sin miramientos

Los sujetos que portan playeras en color blanco y negro, esperan pacientemente a que la señora se aleje del sitio y acto seguido, uno de ellos que porta una gorra se acerca al objeto y lo patea para enviarlo dentro del local comercial.

Por estos hechos no hay denuncia aún, sin embargo, luego de difundirse el video en redes sociales, se inició una encarnizada discusión en redes sociales entre quienes piensan que no es un robo sino simple descuido y quienes optaron por cancelar al par de individuos por no tener el valor de devolver lo que no es suyo.

