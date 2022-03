Aeropuerto Felipe Ángeles: ¿A qué hora sale el primer vuelo este 21 de marzo y a dónde llega?

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza ni deuda que no se pague, por lo que finalmente, este lunes 21 de marzo se inaugura uno de los proyectos más polémicos de la llamada 4T, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mismo que abrirá sus puertas para operar aviones de líneas comerciales a la par de las operaciones militares.

El primer vuelo programado para que despegue de una de las tres pistas con las que cuenta el AIFA es el vuelo de Aeroméxico con destino a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, cuna del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En los hangares y slots de abordaje, ya se percibe un ambiente propio de operatividad, a pesar de que se inician con pocas corridas, poco a poco se estima que alcance un mayor número de operaciones y comiencen a migrar algunas rutas a Santa Lucía.

El aeropuerto será inaugurado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el lunes, de acuerdo con palabras del propio presidente, él se limitará a dar un breve discurso y la batuta pasará a manos del Ejército Mexicano.

¿Cuántos vuelos y cuáles serán las rutas?

El primer vuelo y que definitivamente pasará a la historia, correrá a cargo de Aeroméxico, con destino a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, tierra del presidente y sitio emblemático para este gobierno.

La aeronave de la empresa mexicana saldrá a las 06:30 horas y llegará a su destino en punto de las 07:50 horas. La misma ruta solo que de retorno saldrá de Villahermosa a las 12:55 horas y llegará a Santa Lucía a las 14:18 horas.

En tanto, la segunda ruta que cubrirá Aeroméxico será a Mérida, Yucatán, con horarios de Santa Lucía a las 14:53 y llegada a Mérida a las 16:40 y de regreso sale a las 17:25 y llega a las 19:17 minutos.

Volaris y Viva Aerobus también cuentan con slots de abordaje en Santa Lucía, con rutas de operación a Guadalajara y Monterrey en el caso de Viva y a Cancún y Tijuana las aeronaves de Volaris.

Volaris volará a Tijuana a las 11:40 con llegada a las 14:17 y de retorno de 11:50 con llegada a las 12:34.

Mientras que a Cancún, saldrá un vuelo de Santa Lucía a las 12:00 con llegada a las 15:13 y de vuelta a las 09:59 para aterrizar a las 11:32.

Finalmente, los vuelos de Viva Aerobus a Monterrey y Guadalajara, saldrán a las 10:30 a Monterrey y 11:30 a Guadalajara, mientras que la ruta de regreso saldrá de Monterrey a las 10:30 y llegará a las 12:00 del día.

Mientras que de Guadalajara al AIFA saldrá a las 09:15 y llegará a las 10:30 am.

La única aerolínea internacional (por el momento) que operará desde Santa Lucía es la aerolínea venezolana, Conviasa, con un vuelo de salida a las 16:00 horas y con llegada a las 23:00 horas; mientras que de Caracas al AIFA saldrá a las 10:00 am y llegará a las 13:00 horas.

