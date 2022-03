Horóscopos: los 3 signos del Zodiaco más ardientes en la intimidad

Los astros y los signos del Zodiaco son una gran influencia en nuestra vida diaria, en cómo nos comportamos, en las decisiones que tomamos y en las cosas que nos gustan. Además, también tienen un gran peso en nuestra vida amorosa y en nuestra sexualidad.

Es normal que las personas que viven bajo algunos signos del Zodiaco específico sean mucho más pasionales que otros en la intimidad. Cada signo tiene sus propias características a nivel de sensualidad, pero todos tienen diferentes intesidades y eso lo vas a descubrir ahora.

A continuación te revelamos cuáles son los tres signos del Zodiaco más pasionales en la intimidad. Pero recuerda, si no ves tu signo en esta lista, no significa que no seas bueno en la intimidad, sólo que hay otros signos que son más pasionales y que le dan al romance toda la importancia del mundo.

Los 3 signos del Zodiaco más pasionales en la intimidad

FOTO: Freepik

Escorpión

Es el signo más apasionado y del Zodiaco. Se caracterizan por ser muy explosivos y temperamentales, al igual que en otros ámbitos de la vida diaria. Son grandes amantes y además están dispuestos a probar el cambio y nuevas experiencias. En la intimidad se dejarán llevar por sus deseos, por la pasión y dejarán atrás todos sus complejos.

Los Escorpión son los más pasionales del Zodiaco

FOTO: Archivo

Sagitario

Son amantes del deseo, de la aventura y la adrenalina. Son muy apasionados y aman la intimidad como una forma de expresar sus sentimientos hacia la pareja. Son francos y directos con sus sentimientos. Sagitario es el mejor signo para tener una relación sin compromiso, además de que será una experiencia memorable en la intimidad.

Los Sagitario son francos en cuanto a lo que desean

FOTO: Archivo

Tauro

Tauro prefiere hacer las cosas poco a poco, pero cuando comienza ya no hay nada que lo detenga. Le gusta que la temperatura suba poco a poco, por lo que los juegos previos nunca faltan. A Tauro le gusta disfrutar pero también le encanta que la otra persona disfrute. Además, está dispuesto a todo.

Tauro siempre estará abierto a nuevas experiencias

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

Los 3 signos zodiacales que podrían ganarse la LOTERÍA durante la llegada de la primavera 2022

Equinoccio de primavera: signos del Zodiaco que tendrán mejor suerte

México: 5 sitios arqueológicos para recibir el Equinoccio de Primavera este 21 de marzo de 2022