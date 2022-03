Empleado de papelería regala solicitudes de empleo a sus clientes, historia se vuelve viral

El empleado de una papelería está rompiendo el Internet, pues con una noble acción con sus clientes se volvió viral y en redes sociales le aplauden y agradecen por dar el primer paso para que muchas personas logren tener un nuevo inicio en el mundo laboral.

Aunque hay muchas historias heroicas para cambiar el mundo, esta destaca y se ganó el corazón de los usuarios de Facebook, pues todos en algún momento han pasado por un duro momento en el que las oportunidades de trabajo escasean y la urgencia por encontrar estabilidad económica, sobre todo después de la pandemia de Covid-19, obliga a enviar varias solicitudes de empleo hasta tener suerte.

Sin embargo, en muchos negocios del país y de otras partes del mundo estas solicitudes de empleo en las que se registran los datos personales suelen tener un ligero costo que, en muchas ocasiones, también supone un importante gasto si es que el dinero escasea, pero este empleado lo entendió todo.

Pues una joven que está en busca de empleo compartió la magnífica historia con la que terminó con un regalo que agradecerá toda la vida y que según los internautas fue una "bendición" y "golpe de suerte" que el hombre le dio con su noble acción, En su publicación la mujer compartió una foto de la hoja de solicitud de empleo con el siguiente texto:

“Hoy fui a 'comprar' tres solicitudes de empleo a la papelería y al querer pagar, me dice el encargado: 'No es nada, no vendemos las solicitudes de empleo, sólo las damos, que tengas mucha suerte'".