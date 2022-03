¿Tienes que ocultar tus tatuajes durante una entrevista de trabajo? Expertos responden

Cada día más personas en el mundo deciden tatuarse y pueden llegar a convertirlo en un estilo de vida; el estigma que prevalecía todavía hace pocos años se va cada vez disipando más y el cambio generacional ha permitido que menos personas asocien los tatuajes con algo negativo. Si bien hay que reconocer que en torno a este tema aún queda camino por recorrer en la lucha contra la estigmatización.

Muchas personas que están tatuadas, y cuyos diseños son visibles, tienen aún en esta época que verse en la necesidad de ocultarlos cuando se encuentran en determinado lugar, como la oficina o cuando acuden a una cita o entrevista. Y aquí es en donde algunos se preguntan qué es lo más recomendable hacer cuando se asiste a una entrevista de trabajo; mostrar los tatuajes u ocultarlos.

Al respecto algunos expertos en este tema han hablado de este tema y han hecho énfasis en que, técnicamente, no te pueden despedir de un trabajo por tener tatuajes, sin embargo, algunos estudios han informado que a la generalidad de las personas les toma 7 segundos formarse una impresión cerca de los demás, por lo que en este punto los tatuajes influyen como elemento a considerar si se está postulando para algún trabajo en donde se toman en cuenta algunos códigos de vestimenta.

Esto dicen los expertos acerca de mostrar o no tus tatuajes

Mostraru ocultar tus tatuajes puede llegar a ser importante durante una entrevista. FOTO: Pixabay

Al momento de preguntarte si deberías o no mostrar tus tatuajes durante una entrevista de trabajo, los expertos son contundentes en dar su respuesta; lo que sugieren es no hacerlo, aunque por supuesto hay muchos trabajos en donde esto no importa. Es en este punto en donde sugieren poner atención al contexto y saber identificar algunas señales.

Es decir, los expertos aseguran que en un momento tan importante como lo es una entrevista de trabajo, se sugiere no distraer al entrevistador con los tatuajes, y en todo caso, hacer de esta situación una ocasión en el que destaquen más las habilidades y aptitudes del entrevistado que los diseños que destacan sobre su piel.

En este punto se hace énfasis en el hecho que los tatuajes no son un gran problema por destacar o sobresalir en la piel, pero sí pueden convertirse en una distracción y sumar una presión extra, debido a que se puede llegar a pensar en algún momento que el entrevistador te está. Según algunos expertos en liderazgo, entre más serio, profesional y alto sea el puesto que se ocupe en una empresa, se vuelve más importante mantener cubiertos los tatuajes, o en su caso, ser discreto con ellos.

Cada vez más personas deciden tatuarse y presumir sus diseños. FOTO: Pixabay

Mientras que en empresas o industrias creativas, dedicadas a los medios, tecnológicas o similares, los tatuajes no representan problema alguno ni mucho menos una distracción, y en estos casos no es necesario ocultarlos, como sí ocurre con algunos trabajos como por ejemplo en bancos de inversión, bufete de abogados, puestos de atención al cliente, etc.

De acuerdo con una encuesta difundida acerca de este tema, aseguró que la edad de los entrevistadores influye al momento de determinar la factibilidad de un postulante; ya que aproximadamente el 40% de los responsables del área de recursos humanos clasificaron los tatuajes como la tercera característica física más probable para limitar la carrera de alguien, mientras que un 63% destacó que pueden ser inapropiados en el trabajo. Sin embargo, esta cifra se reduce al 22% si los encargados del área, y de aquellos que realizan las entrevistas, tienen 25 años o menos.

