Increíble test de personalidad: la cantidad de caballos que veas te describirá a la perfección

Miles de usuarios en las redes sociales se han quedado boquiabiertos luego de realizar este asombroso test de personalidad. Lo importante para resolverlo es que abras bien los ojos y permitas que este acertijo visual defina aspectos centrales de tu forma de ser. Todo lo que tienes que hacer en este test es responder una pregunta simple luego de mirar la ilustración: ¿cuántos caballos hay en la imagen?

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry ganador del Premio Nobel, se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un individuo.

Eso sí, no te hagas trampa a ti mismo, debes ser lo más sincero posible y las respuestas deben ser las auténticas para que los resultados verdaderamente destaquen características de tu personalidad. Sea cual fuere la cantidad de caballos que hayas podido descubrir, 5, 10 o 15, debes estar tranquilo porque el acertijo visual hará el resto.

Sin más rodeos, ¿te animas a llevarlo a cabo? Te garantizamos que no vas a arrepentirte y que vas a encontrar detalles reveladores de tu forma de ser que no imaginabas. Ya son muchos los usuarios en las redes sociales que los han realizado y se han vuelto fanáticos de ellos.

Un caballo: no eres muy observador si en la imagen del test de personalidad solo ves un caballo, ya que sueles mirar las cosas desde la superficie. Realmente no te preocupas por los pequeños detalles y te caracterizas por tomar decisiones rápidamente. Crees que todos estamos relacionados porque somos parte de algo más grande que te hace entender la fuerza del trabajo en equipo. Eres un buen líder. Ves las cosas de una manera algo diferente a los demás, pero no por eso eres egoísta. Siempre tratas de mantener los pies sobre la tierra y conoces tus capacidades.

De 5 a 10 caballos: te tomas tu tiempo y ves las cosas con la seriedad que se merecen. Es por eso que siempre intentas dar lo mejor de ti cada vez que puedes. A veces puedes ser un poco descuidado, pero está bien ser así en ocasiones y es posible que ya hayas entendido ese hecho. Igualmente tu personalidad es la de alguien obsesivo, siempre programas todo para poder controlar las cosas que has planeado, especialmente porque esto conduce a lograr las metas que te has propuesto. Eres seguro de ti mismo y sientes confianza. No dejas que nada te afecte y siempre sales para adelante.

Más de 11 caballos: si en la imagen del tes pudiste ver 11 caballos o más, verdaderamente eres un persona puntillosa y detallista. Eres capaz de percibir cosas que otros sencillamente no pueden. En tú trabajo y en tu vida diario siempre buscas la perfección, tu principal preocupación es que las cosas marchen tal cual lo planeaste. Te gusta el método para hacer las cosas y respetas los procedimiento que tu mismo te impones. Por lo general obtienes los mejores resultados debido a tu excelente desempeño. Tu insistencia y tu deseo de perfección generalmente te hacen sentir inseguro. Tras el resultado de este test, te aconsejamos ir a la corriente y que no tomes las cosas demasiado en serio.