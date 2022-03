Tras la pandemia, regresa la ilusión por la moda en el mundo

Esta nueva temporada Primavera-Verano 2022 está de escándalo. Es exuberante y tan excéntrica, que pareciera que nos soltaron las riendas después de haber estado bajo la sombra. Locos por salir y disfrutar la vida. ¿Quién podría culparnos? Después de todo, ¡sobrevivimos a una pandemia!

Ahora no se sientan los únicos que han sobrevivido a un “Diluvio”, porque aún cuando no habíamos tenido una pandemia desde la Gripe Española, en 1918, la locura temporal que surge post trauma, derivada de una situación compleja, es bastante común. Por ejemplo, tras la crisis de la Primera Guerra Mundial, surgieron los “locos años 20”; o el nacimiento del New Look de Dior posterior al armisticio de 1945.

La crisis del coronavirus no es la excepción, por lo que las tendencias que surgieron durante el tiempo de confinamiento expresaron nuestros miedos. Pero a medida que nuestras libertades sociales se restauran, podemos aceptar que estamos hartos de la funcionalidad doméstica y minimalista. Es momento de despedirnos de los pants y las chanclas.

Jonathan W. Anderson, director creativo de la marca Loewe, dice que el papel de la moda en tiempos post pandémicos es producir felicidad. La moda hoy tiene un significado emocional.

Mood Enhacer es la tendencia más evidente porque la veremos en diversos estilos, además es la fácil de incorporar a nuestra vida. La idea es usar el color para mejorar nuestro estado de ánimo.

Ya sea llevarlo como un toque que resalte con tus neutros o de pies a cabeza en monocromático, o combinando incluso con otros colores vivos.

Esta Primavera-Verano nos invita a vestirnos de color haciendo de este la vitamina más eficaz.

POR LUISA PEÑA

@luisapena.mx

ILUSTRACIÓN: MAURICIO BELMAN

MAAZ