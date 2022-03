Se gana la lotería pero no puede cobrarla porque murió al caer de las escaleras

En redes sociales se hizo viral la historia de un hombre que se ganó la lotería. Y todo era normal, excepto porque no podría cobrarla, debido a que había muerto. El "afortunado" participante había comprado un boleto de lotería, como lo hacía regularmente. Y el último que compró resultaría premiado.

Andrew Gillon murió tras caer por las escaleras y no poderse salvar, a pesar de los esfuerzos de los médicos por evitar su fallecimiento. El sorteo y el premio se anunció días después de que el ganador sufriera un accidente en casa de uno de sus amigos.

En redes sociales llamó mucho la atención la historia, por la ironía de haber tenido la suerte de ganar el premio, pero haber perdido la vida unos días antes. Además, lo hizo de una forma tan poco común y en un lugar en el que regularmente nunca se encontraba.

El hombre dejó un buen regalo a su familia

Se ganó casi 200 mil pesos

La historia viral tuvo un final que no resultó tan malo, si se puede decir eso. El premio que había ganado el boleto era de más de 200 mil pesos. Fue en Lanarkshire Norte, Escocia y la familia del fallecido, un padre de 59 años, pudo cobrar el premio.

Andrew Gillon murió el 7 de enero en el hospital Reina Elizabeth, por complicaciones de la operación en la que intentaban liberar presión del cuello que tenía muy lesionado. Pero después de que fuera sepultado, la hija de Gillow encontró un boleto de lotería, mismo que su padre había comprado antes de la fiesta de año nuevo.

En su familia se burlaban, porque el padre compraba los boletos regularmente y su familia no pensaba que algún día fuera a ganar. Éste fue el último regalo que Gillow le dio a su familia. “Sólo recuerdo que dijo, cuando gane no te estarás riendo y tuvo razón, no me estaba riendo, estaba llorando”, dijo la hija tras conocerse la historia.

La familia de Gillow ganó unos 200 mil pesos

