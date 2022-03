"Nos atacó mientras dormíamos; no crean en la propaganda rusa", maestra mexicana en Ucrania

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, más de 677 mil personas huyeron hacia los países fronterizos desde que empezó el jueves la ofensiva militar por parte de Rusia, según el último balance de la ONU difundido este martes. Sin embargo, no todas las personas que han querido escapar lo han logrado.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, la gente pudo haber huído a alguno de los siete países con los que tiene frontera Ucrania, Rusia al norte y el este, Bielorrusia en el norte, Polonia y Eslovaquia al oeste y Rumania, Hungría y Moldavia en el suroeste. La agencia de la ONU también precisó que decenas de miles de ucranianos se refugiaron en otros países europeos, más alejados de las fronteras de su país.

Algunos residentes no han podido escapar

La maestra Rosalía Tovar, originaria de Guanajuato y quien es residente permanente en Ucrania, se volvió viral en redes sociales, pues pronunció un discurso que ha conmovido a algunos, pues ahora se encuentra resguardada en búnkeres y no ha podido salir del país para estar segura.

“Mientras dormíamos, Putin nos atacó, mis niños, estudiantes y mejores amigas están en búnkeres, sin voz, sin que nadie las escuche. América latina y méxico no crean en la propaganda rusa, no vinieron a liberar a nadie, éramos felices, teníamos libertad, por favor detengan esta guerra”, se escucha decir a la docente.

En tanto, desde Moscú se dijo que los residentes extranjeros no debían tener, pues la lucha no era contra ellos. Sin embargo, el gobierno federal mexicano prometió que "no se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto, vamos a sacarlos a todos”.

El presidente Andrés Manuel aseguró que su gobierno estaba realizando los trámites y permisos "para utilizar espacio aéreo de distintos países" y así coordinar una operación de salida. Una de las primeras medidas sería ayudar a quienes ya lograr escapar y se encuentren en Rumania.

