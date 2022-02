¿Qué pasa si no te bañas? 6 cosas que le pasan a tu cuerpo

Bañarse es uno de los hábitos de higiene personal más básicos; y aunque a veces el frío o la flojera nos haga dudar si tomar una ducha o no, es importante hacerlo con regularidad para evitar enfermedades e infecciones que ponen en riesgo nuestra salud.

En algunas ocasiones resulta imposible por cuestiones ajenas a nosotros y es ahí cuando nos cuestionamos, ¿qué pasa si no me baño? Seguro no eres el único que se ha hecho pregunta, ya sea por curioso o por haber dejado pasar uno o varios días. Sea cual sea la razón detrás de tu duda, aquí te contamos algunas consecuencias de no bañarte.

¿Por qué nos bañamos?

Bañarse es una costumbre o hábito vinculado con el aseo y apariencia personal, al igual que lavarse los dientes; pero va mucho más allá de lo estético, pues es un paso importante para cuidar de nuestra salud. ¿Por qué? Está más que comprobado que con agua y jabón removemos, no solo la suciedad acumulada en nuestra piel, sino también grasa, sudor y otras cosas que tapan los poros y dificultan la liberación de toxinas.

A través de un buen baño también eliminamos bacterias a las que estamos expuestos cotidianamente que se quedan pegadas a nuestra piel. Además, el vapor de una ducha caliente alivia algunos casos de congestión.

Y por si fuera poco, bañarse también tiene beneficios para la salud mental; ayuda a reducir el estrés, aclarar la mente e impulsa el pensamiento creativo; ¿te has dado cuenta que las mejores ideas surgen dentro de la regadera?

Te podría interesar: ¿Cómo descubrir quién fuiste en tu vida pasada? 5 señales de que has reencarnado

¿Qué pasa si no me baño?

Es importante aclarar que no bañarse por un día o saltarte una que otra ducha no tiene efectos o riesgos graves para la salud; sin embargo, debes saber que no hacerlo durante algunos días seguidos puede traer consecuencias poco agradables en tu cuerpo.

Mal olor: La acumulación de bacterias y piel muerta produce la acumulación de proteínas que causan malos olores que se expiden a través del sudor.

Crecen verrugas: La suciedad acumulada puede causar el desarrollo de verrugas, específicamente en lugares como las axilas, detrás de las orejas, cuello y pecho. La piel muerta, grasa y aceites naturales del cuerpo también podrían provocar manchas oscuras.

Infecciones: La carga excesiva de bacterias puede ser muy peligroso si tienes algún tipo de corte o herida; con la piel sucia se eleva el riesgo de sufrir infecciones muy nocivas y difíciles de curar.

Picazón en la cabeza: El exceso de piel muerta acumulada en el cuero cabelludo causa picazón en la cabeza y en algunas ocasiones produce caspa. Además, el pelo se enreda con nudos muy difíciles de desmarañar.

Acné: Con la piel totalmente cubierta de bacterias, los folículos y poros corren riesgo de inflamarse, provocando la aparición de granos en todo el cuerpo, principalmente en el rostro.

Suciedad en los pies: Si no te bañas, los espacios entre los dedos pueden llenarse de hongos que pueden llegar a expandirse por el resto del cuerpo, iniciando por la ingle y zonas íntimas; corriendo el riesgo de contraer infecciones peligrosas y contagiosas.

Te podría interesar: ¿Cómo será el fin del mundo? Cuatro teorías sobre el inevitable Apocalipsis

¿Hay que bañarse diario?

De acuerdo con una investigación reciente del departamento de dermatología de la Universidad de Columbia, la frecuencia del baño corresponde, en su mayoría a hábitos y costumbres de cada individuo; sin embargo, también depende de los sistemas inmunológicos de cada persona.

Según los expertos, ducharse todos los días es innecesario para aquellos con sistemas inmunes fuertes; quienes con de dos a cuatro baños por semana tendrían más que suficiente. Pero en el caso de personas con defensas bajas, es prácticamente obligatorio hacerlo diario.

Los investigadores aconsejan que en los días que no tomamos un baño, procuremos mantener limpias zonas como la ingle y las axilas, con el fin de deshacerse de malos olores y riesgos de contraer infecciones.