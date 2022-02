Este es el número ideal de veces que hay que ducharse por semana

La higiene corporal es uno hábito fundamental dentro de la vida social. En lo que respecta a la constancia de bañarse constantemente, especialistas sostienen que existe un número fundamental de veces por semana para ducharse. Aunque esto tendrá que estar sujeto a las actividades diarias o semanales que realiza la persona en cuestión. En este contexto, te contaremos cuáles son los riesgos no deseados y cuántas veces tenés que bañarte.

Sabemos que en la higiene uno de los aspectos centrales es el hábito de bañarse. Y no es novedad alguna que el clima, la actividad física, la edad y estación del año, junto a características del cuerpo humano, incidirán en la cantidad de veces que la persona debe someterse a la ducha. En este contexto, según expertos, teniendo en cuenta las situaciones mencionadas anteriormente, el número ideal de duchas por semana debe reducirse a dos.

Según diversos informes, bañarse en exceso podría ser perjudicial, debilitando el sistema inmunológico. Además, científicos revelaron que se eliminarán bacterias necesarias para el organismo, se multiplicará la presencia de gérmenes y microorganismos que atacan la piel, como así también se secará y agrietará la epidermis.

En consecuencia, si se opta por bañarse a diario, se recomienda limitar el uso de de productos químicos como jabón o shampoo. Para ser más concreto, no es necesario enjabonarse todo el cuerpo, sino que alcanzará con hacerlo en zonas concretas del cuerpo en donde se producen secreciones de olor más fuertes. Además, el jabón deberá tener un pH neutro y con bajo contenido de detergente, mientras que se aconseja no abusar de exfoliantes. Por otro lado, la temperatura del agua también será fundamental, ya que no deberá ser caliente porque provocará flacidez y afectará la circulación de la sangre.

Foto: Pixabay

A su vez, especialistas sostienen que el hábito de bañarse a diario para mantener una buena higiene afectará a la capa córnea. Al ser la más externa de nuestra piel y al cumplir una función protectora, se podrá ver afectada por el exceso de agua y el uso indiscriminado de jabones.