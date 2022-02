Los tenis de Bad Bunny que puedes tener por mil pesos y le dan todo el flow al outfit del "conejo malo"

Entre lo que más destaca del cantante puertorriqueño Bad Bunny es su estilo al vestir, ya que el interprete de "Safaera" no se ha limitado en la forma en la que usa las prendas y es un fiel creyente de que la ropa no tiene género, por lo que no extraño verle con faldas y toda la paleta de colores encima, las uñas decoradas y accesorios que le van perfectamente.

Con todo lo anterior no le pueden faltar unos buenos sneakers para complementar el outfit, y aunque el artista latino del momento es buscado por las marcas de moda con más reconocimiento a nivel mundial, no siempre utiliza prendas de diseñador valuadas en miles de pesos, de hecho en más de una ocasión se le ha visto con estilos económicos, tal es el caso de estos Vans Old Skool en color amarillo que debes tener en tu armario.

Sneakers que usa Bad Bunny y puedes tener

La silueta Old Skool fue uno de los primeros modelos que la marca nacida en California, Estados Unidos sacó destinada al skate, entre sus características está que incorporaron paneles de cuero para una mayor durabilidad.

"Lo que comenzó como un dibujo al azar de Paul Van Doren fue originalmente denominado como "jazz stripe" y se ha convertido en el distintivo inconfundible de la marca Vans".

Fue el 16 de marzo de 1966 que se abrieron las puertas de las primera tienda Vans en 704 E. Broadway en Anaheim, ahí los hermanos Paul y Jim Van Doren vendieron 12 piezas que se fabricaron el mismo día.

A los skaters les gustaba lo robusto del calzado y su suela de goma, lo que les ayudaba al practicar si deporte.

Con el paso de tiempo la popularidad de esta marca californiana comenzó a extenderse, convirtiéndose hoy en un ícono de la cultura urbana.

Los tenis que Bad Bunny el ídolo del momento, se pueden comprar sin mayor dificultad a través de servicios como el de Amazon a un precio desde 1,199 pesos mexicanos.

