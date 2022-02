Critican a mamá por festejar el cumpleaños de su hija con temática de Spider-Man: "Mi niña Hombre Araña"

¿Quién no desearía ser el Hombre Araña para lanzar telarañas y trepar los edificios más altos? Spider-Man: No Way Home se convirtió en la cinta más taquillera de la historia en México, con lo que además de sorprender a los admiradores de toda la vida, la figura arácnida se volvió el héroe de los más pequeños del hogar.

Así lo demostró una pequeña que quiso celebrar su cumpleaños número 4 con temática del arácnido. A través de redes sociales se compartió la publicación que realizó una usuaria sobre el cumpleaños de su niña y menciona que, aunque en un principio cuestionó el tema de la fiesta, en vez de buscar vestidos, decidió complacer a la pequeña y disfrazarla de su superhéroe favorito.

Fue así como la usuaria decidió hacer la mejor fiesta de Spider-Man para su hijita de 4 años; en las fotografías se puede ver a su hija feliz usando un disfraz del arácnido.

“Cumple #4 difícil de olvidar, mi niña quiso todo el Hombre Araña y durante el transcurso de las compras y planeación hubieron muchas anécdotas, preguntas como ¿por qué si es niña? ¿por qué no vestido? ¿Hombre araña? ¿Eso no es de niño?. Mi princesa mientras sea feliz, yo la apoyaré en todo lo que a ella le guste y lo que ella elija”, compartió, entre otros comentarios sexistas que asegura le hicieron.

“Así te quiero ver siempre mi niña Hombre Araña, súper feliz y siendo tú misma”, .

La publicación ya se hizo viral, y ha recibido miles de “me gusta” y varios comentarios de aprobación y felicitación a la madre de la menor.

Inclusive, otras usuarias de la red han intercambiado experiencias parecidas con sus hijas e hijos, y hasta se han cuestionado por qué no hay una película de La Mujer Araña:



“Hermosa niña, yo a mi hija le hice de Naruto y siempre le ha gustado el anime”.

"Mi Gabo quiere su fiesta de Coraline y que tiene de malo"

