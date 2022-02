CDMX: Captan supuesto llanto de “La Llorona” en las calles de Tepito | VIDEO

En redes sociales se hizo viral un escalofriante video en el que se asegura que se escucha el llanto de “La Llorona” en plenas calles del barrio bravo de Tepito en el corazón de la Ciudad de México, por lo que las imágenes han dado pie a todo tipo de teorías sobre este presunto suceso paranormal que ha captado la atención de miles de internautas en las últimas horas.

El video original donde presuntamente se escucha a “La Llorona” fue compartido por el influencer, Alex Lip y en la descripción de su publicación aseguró que este presunto hecho paranormal ocurrió a unas cuantas cuadras de su casa, la cual se ubica en Tepito, sin embargo, no proporcionó la ubicación exacta y lo único que se pudo apreciar es que eran altas horas de la madrugada cuando grabó un extraño ruido que se escuchaba como un fuerte lamento.

En la grabación que dura alrededor de 50 segundos se puede escuchar un largo y fuerte sonido que es como una especie de aullido y por momentos se puede escuchar como si fuera alguna sirena de ambulancia o algo similar, no obstante, no se alcanza a percibir de dónde es que proviene pues el clip fue grabado desde un departamento y solo se aprecia el estacionamiento de un condominio, no obstante, lo que está claro es que el sonido es muy fuerte.

“Ahí está, escucha, se escucha como si estuvieran como llorando” son las palabras que dice el autor del video quien se muestra verdaderamente impresionado por el espeluznante sonido, posteriormente, se escucha que una mujer le pide que cierre la ventana y en ese momento se volvió a escuchar el aterrador sonido.

Video genera intenso debate

Como se mencionó antes, el video del supuesto llanto de “La Llorona” se hizo viral en diferentes plataformas de redes sociales y ahí se generaron opiniones de todo tipo pues mientras algunos señalaron que se trató de un genuino hecho paranormal otros más trataron de encontrarle una explicación lógica a estos hechos por lo que se formó un intenso debate entre los internautas.

Entre las teorías con las que trataron de explicar el origen del escalofriante sonido es que alguna persona trató de jugarle una broma a sus vecinos poniendo a todo volumen el audio del lamento, mientras que otros señalaron que pudo haberse tratado de gritos reales de alguna persona siendo víctima de algún ilícito, pues hicieron alusión a los altos índices de delincuencia que se registran en esta parte de la capital mexicana, asimismo, algunos más mencionaron que este sonido corresponde al aullido de un perro.

Hasta el momento, no hay una explicación que haya dejado conformes a todos los internautas y cada quien se ha sacado sus propias conclusiones, sin embargo, es innegable que el aterrador sonido sí es capaz de enchinarte la piel si lo escuchas en plena madrugada.

