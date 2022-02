Escena de Lilo y Stitch fue modificada y los fans enfurecieron

En 2019 Disney Plus llegó a Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, así se ha expandido por todo el mundo y fue el 17 de noviembre de 2020 cuando por fin llegó a México, algo que había sido esperando por miles de fans de Disney.

Dentro del catálogo se pueden encontrar no sólo las películas clásicas infantiles sino también contenido de Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, National Geographic, 20th Century Studios, entre otros.

Pero han habido detalles que podrían pasar desapercibidos por los espectadores, pero no para los verdaderos fans, como los ajustes que ha tenido que hacer la empresa de entretenimiento para que su contenido sea mucho más familiar.

La película fue incluida en el catálogo de Disney Plus. | Foto: Especial

Lilo & Stitch fue modificada para ser incluida en Disney Plus

Esta película se estrenó en 2002 y cuenta una historia ambientada en Hawái de una niña que se siente sola tras perder a sus padres, por lo que desarrolla conductas problemáticas, es así que su hermana mayor la lleva a adoptar un perro que termina por ser Stitch, un extraterrestre que se esconde de los cazadores intergalácticos que lo buscan después de que escapó de su planeta.

Esta cinta fue bien recibida debido a que trataba temas complejos como la adopción, la orfandad y el sentido de pertenencia sin embargo, sufrió algunas modificaciones para que fuera una opción más sana para los niños.

En la película de Disney, Lilo se siente sola tras perder a sus padres en un accidente. | Foto: Especial

¿Qué cambios hubo en la película?

Hay una secuencia en la que Nani, la hermana de Lilo, la persigue por toda la casa después de haberla hecho enojar, Lilo en su intento por esconderse se metió a una secadora de ropa para salir segundos después y ser atrapada por su hermana. Sin embargo, la empresa consideró que dejar la escena así incitaría a los menores a imitar a la pequeña, por lo que cambió el electrodoméstico por un mueble de madera y una caja vacía de pizza.

Los cambios no fueron bien recibidos por aquellos que ya habían visto el filme previo a ser agregado en Disney Plus, entre las quejas de los usuarios, destacaron comentarios como: “Bueno, entonces, ¿qué pasa con el cambio de la escena de la secadora en Lilo & Stitch? Los niños no van a meterse en sus secadoras, pero jamás he oído hablar de un niño escondido en una caja de pizza tampoco. Es molesto cómo han cambiado las escenas en algunas de las películas más antiguas, ¡la corrección política apesta!”

Y efectivamente, las estrictas políticas de Disney buscan que el contenido sea apto para todo público, como el público infantil que es su principal audiencia y a la que se le busca proteger de películas o series que contengan violencia explícita sexo o groserías, así como no incitar a que imiten acciones que los puedan poner en peligro.

