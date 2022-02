¡Dios los hace! Intentan soldar una alcantarilla junto a la bomba de gasolina: VIDEO VIRAL

Casi cualquier persona en el mundo aprende desde pequeños que por seguridad de todos al ingresar a una estación o terminal de venta de gasolina está totalmente prohibido fumar, encender fuego o utilizar el celular, ya que una de estas chispas podría provocar un incidente mayor, generar un incendio o provocar una explosión.

Sin embargo, al parecer no ha todos les ha quedado clara esta indicación básica de seguridad y así lo demostraron dos personajes que fueron captados soldando una alcantarilla junto al lado de una de las bombas de combustible de una gasolinera de Petróleos Mexicanos.

El video, el cual fue compartido en las redes sociales, fue captado por unos clientes que llegaron al establecimiento a cargar gasolina y mientras los despachaban se percataron que, junto a ellos, dos hombres se encontraban soldando una tapa de alcantarillado y a corta distancia de la bomba de combustible. Acción que los dejó perplejos dado el grave riesgo que implica este tipo de trabajos.

"Ahí está el extintor"; la respuesta de los soldadores

De acuerdo con el autor del video, la escena fue captada en una estación de gasolina en Metepec, Estado de México, y tras observar a los trabajadores decidieron hacerles ver el grave riesgo al que se estaban exponiendo, al igual que todos los que se encontraban en ese momento en el lugar, ya que un chispazo podría detonar una explosión.

Como respuesta obtuvieron un; "Ahí está el extintor", se lee en la publicación compartida en Twitter y la cual ha obtenido decenas de reacciones de los usuarios: "1000 maneras de morir versión Metepec. Quiero que vean a este par de irresponsables, le pregunté si no ve peligroso soldar cerca del depósito de gasolina. Me respondió que ahí está el extintor Cómo si eso fuera suficiente ante un chispazo", se lee en el post.

Una vez compartida, la grabación se viralizó en redes, en donde algunos internautas le sugirieron al autor del video que en otra circunstancia parecida mejor salga corriendo en lugar de quedarse a grabar. Mientras que otros usuarios destacaron que la actividad que realizaban estos dos hombres fue a petición de la empresa y para dar mantenimiento a las instalaciones de la estación de gasolina.

"No lo está haciendo por sus pantalones eh, es su trabajo y lo contrataron para haver mantenimiento, si te hubieras caído en esa rejilla por su mal estado también estarías chillando", "Pues es obvio que si pero ni modo que no den mantenimiento", "Afortunadamente no explotaron, Dios es grande" y "Mira que no fue en Ecatepec", fueron algunos de los mensajes que los usuarios compartieron en la publicación.

