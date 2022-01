Con memes y fotos reales, exhiben a padres que deben pensión alimenticia en redes

Para muchos hombres ser padre es una experiencia que los llena de alegría e ilusiones, sin embargo hay quienes ven en los menores una carga de responsabilidades con la cual no pretenden cumplir, de ahí que en los últimos años se haya popularizado en redes sociales ‘quemar’ a los papitos que no dan pensión alimenticia.

De hecho el Día del Padre del año pasado, hubo una campaña en Facebook en la que diversas páginas destinadas a ventilar a los usuarios que no cumplen con sus obligaciones monetarias realizaron una oleada de denuncias virtuales para exigir el pago de las pensiones alimenticias atrasadas.

No obstante, en esta ocasión, hay una página creada por usuarias de Saltillo, que ha cobrado relevancia en la última semana, no sólo por el gran número de seguidores que acumula, sino por la manera en la que se dan a conocer a los presuntos deudores alimenticios.

En la página titulada ‘Los que no dan pensión Saltillo’ se publican diversas historias que dejan entrever que algunos hombres se las ingenian para desentenderse de sus hijos, a quienes niegan o descaradamente presumen en redes sociales, a pesar de que no apoyan con la manutención de los menores.

También hay quienes con tal de no pagar las pensiones deciden abandonar sus trabajos una vez que éstos comienzan a destinar dinero para las necesidades de sus hijos.

Algunas historias son relatadas con ironía, otras tienen un toque de enojo y hartazgo, e incluso hay relatos que más que exigir que los hombres cumplan con su obligación, pretenden alertar a las mujeres del estado, para evitar que tengan una relación con estos seres desobligados.

“Este Bob Esponja no reconoció a su hija de casi 14 años y no se diga de la pensión. Pero tiene un puesto de cangreburgers; cómprenle y no le paguen para que vea que se siente”, se lee en una publicación.