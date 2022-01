"Estuvo cerca, muy cerca": Joven sufre intento de asalto mientras grababa un video para TikTok

Una joven fue víctima de un intento de asalto cuando grababa un video para TikTok en calles de Tijuana, Baja California. Los hechos quedaron registrados en el celular de la joven que subió el clip a su cuenta en la red social.

Kimberly Luna grababa un popular baile que se ha vuelto viral en redes sociales cuando un sujeto se aproximó hacia su celular e intentó tomarlo, sin embargo, la joven reaccionó y evitó que el hombre le arrebatara el celular.

"Estuvo cerca, muy cerca" fue el mensaje con el que publicó el clip en su cuenta de TikTok, mientras que en el video escribió "Momento exacto donde casi me quitan el celular".

En un par de días, el video ya cuenta con más de un millón de "Me gusta" y miles de comentarios como "Nada más por que volteaste en el momento exacto, el otro estaba tratando de distraerte", "México mágico", "Ah, pero quería grabar en un país donde existe la delincuencia" y "Una ya no puede grabar tiktoks a gusto".

Sin embargo, la joven no se quedó con las ganas y subió otro video a su cuenta de TikTok haciendo una coreografía. "Bailando después de que casi me quitan el celular".

El segundo video ya cuenta con más de mil 700 "Me gusta" en un par de horas y decenas de comentarios como "Los ladrones viéndola desde lejos: no le teme ni al diablo", "Sin miedo al éxito mija nueva seguidora", "Casi te roban y sigues de necia... Dijeron arriba "las que les sobra un celular y volaste" y "Ten más cuidado ok tkm", entre otros.