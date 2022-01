Por culpa de TikTok, familia viaja a Carolina del Norte pensando que era Suiza | VIDEO

Las ganas de ver un paisaje nevado, combinadas con la ignorancia y el fervor por creer en los contenidos en redes sociales sin verificarlos, trajo consigo la burla para una familia entera que creyó viajar a Suiza estando dentro de los Estados Unidos.

Una mujer de nombre Olivia García quien vive en la Florida, deseaba con todas sus ganas ver un paisaje nevado, debido a que su suegra (la mamá de su marido) no conocía las montañas y deseaba ver nieve, por lo que de inmediato pusieron manos a la obra y se pusieron al volante para salir a carretera.

En el trayecto abrieron un video en la plataforma de Tiktok, para guiarse en el traslado y checar la posible ruta para llegar al sitio más cercano en que pudieran ver un paisaje nevado, encontrando un video muy “bonito” en el que se mostraba un paisaje precioso, por lo que no dudaron en seguir las instrucciones para llegar a ese lugar.

Lo extraño del video es que el narrador (de quien después sabrían, jamás ha estado en Gastonia), indicaba que el paisaje nevado al que se dirigían eran los Alpes Suizos, y estaban localizados en una localidad llamada Gastonia, en Carolina del Norte en el estado de Charlotte.

Cuando llegaron al sitio (unos 4 mil 500 kilómetros distantes de los Alpes en Europa), se dieron cuenta que en el lugar no había ni nieve, ni montañas y mucho menos estaban en Suiza.

Los "Alpes Suizos" según la usuaria Olivia García (Foto: Tiktok)

Pide no creer en todo lo que venga de internet

El creador el video (Zachary Kessee) quien vive en Durham, Carolina del Norte, admitió que sela pasa etiquetando lugares en sus videos, y en uno de ellos, etiquetó a Gastonia como broma, además de que nunca en la vida había estado en ese lugar, sin imaginar que su video pondría en entredicho la cordura de toda una familia.

La escena en cuestión sobre los supuestos Alpes Suizos, es una imagen en la que etiqueta a Gastonia, cuando en realidad es una imagen de Suiza, y admite en la misma fotografía que no está usando “pantalla verde” para simular.

Lo increíble de todo, es que la familia no se percató de eso, y además es más increíble porque entre las fotos etiquetadas inmediatamente se da uno cuenta que no es real la ubicación del sitio en el que está el joven, sin embargo, finalizó comentando que las ubicaciones no son reales y que la gente no debiera creer todo lo que ve en internet.

Y de la familia, pues… esperemos que por lo menos hayan llegado a un sitio en el que hayan encontrado poquita nieve, y como experiencia nos compartieron su viaje a través de internet.

