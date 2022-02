"El amor en los tiempos del cólera" es una de las novelas más leídas de Gabriel García Márquez que fue bien recibida por la crítica especializada. Fue publicada en 1985 y se convirtió en un éxito de ventas, además de que fue bien recibida por la crítica especializada.

Gabo señaló en su momento que "El amor en los tiempos del cólera" era su libro favorito. "Ese es el libro que escribí desde mis entrañas", señaló en 1996.

La séptima novela de García Márquez fue traducida a diferentes idiomas y ganó algunos premios como el Gutenberg a la mejor novela extranjera en Francia y el premio a la mejor ficción de Los Angeles Times en Estados Unidos. Además, en 2007 el cineasta inglés Mike Newell llevó la obra a la pantalla grande.

A continuación te presentamos 4 claves para entender "El amor en los tiempos del cólera" de Gabriel García Márquez, una de las novelas más importantes de la literatura mundial.

Está inspirada en las relaciones amorosas de sus padres

La historia de la novela está basada en las relaciones amorosas de los padres de Gabo, Luisa Santiaga Márquez Iguarán y Gabriel Eligio García Martínez, quienes son representados por los personajes Fermina Daza y Florentino Ariza.

"Los amores de Florentino Ariza y Fermina Daza, tan desgraciados en los primeros años, son una copia literal, minuto a minuto, de los amores de mis padres. (…) Mi padre era el telegrafista del pueblo y mi madre era la chica bonita. Mis abuelos no eran ricos, pero era gente relativamente acomodada. Y, sobre todo, mi madre era la niña de sus ojos, porque era la única hija. El viaje en que los primos llevan en mula a Fermina Daza, y el modo en que ella recurre a los telegrafistas para comunicarse con Florentino Ariza, es muy exacto, y la región corresponde puntualmente al libro".

"Ahora, el carácter de Florentino Ariza y el carácter de Fermina Daza están adaptados por supuesto a la conveniencia del drama, pero, de todas maneras, tienen mucho de mis padres. De mi padre, Florentino Ariza tiene el haber sido telegrafista, tocar el violín, escribir versos más o menos clandestinos y enamorarse locamente. Y de mi madre, Fermina Daza tiene ese carácter fuerte, sobre todo ese sentido casi inconsciente del poder que tuvo siempre mi madre con sus doce hijos, y que siempre la hacía el centro de la autoridad", señaló García Márquez para la revista Nexos en 1993.

Un personaje sin nombre

La sociedad del caribe es un personaje importante en la obra de García Márquez, aunque no tiene nombre, la sociedad del caribe, sus prejuicios y supersticiones, además de sus costumbres tienen un rol relevante dentro de la obra.

"Pienso que Florentino Ariza es muy egoísta, como todos los hombres. Y en cuanto a Fermina, pienso que se volvió más burguesa de lo que creía. Eso la cambió y la volvió muy pretenciosa. Solo lo entendió cuando era muy vieja, cuando accedió a embarcarse. Para ello, tuvo que romper con toda su vida. Pero existe otro personaje importante, que no tiene nombre: es la sociedad del Caribe, sus prejuicios y supersticiones, sus costumbres anticuadas. Esto es lo que realmente conduce toda la historia", señaló Gabo para The New York Times en 1988, según el Centro Gabo.

La ciudad de la novela está inspirada en tres lugares colombianos

Aunque la novela transcurre en una ciudad imaginaria, García Márquez se inspiró y retomó elementos de tres ciudades de Colombia: Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias.

Las tres ciudades del Caribe colombiano fueron inspiración para albergar la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza. A decir del escritor, se interesó por las costumbres de la época en esa región, más que la geografía o la reconstitución histórica de las ciudades.

Una novela para el amor eterno

Para García Márquez esta novela pudo ser más larga de lo que fue porque "Hay tanto que decir sobre la vida de dos personas que se aman". El escritor señaló para The New York Times que el lector puede consolarse al saber que al amor de los personajes continuará para el resto de sus vidas, con sus vaivénes.

"Este libro fue un placer. Hubiera podido ser más largo, pero tuve que medirlo. Hay tanto que decir sobre la vida de dos personas que se aman… Es algo infinito. Además, tenía la ventaja de conocer el final de antemano. Porque el final era un problema. Hubiera sido de mal gusto si uno o incluso ambos personajes hubieran muerto. Lo más maravilloso era que ambos pudiesen amarse para siempre. El lector puede consolarse al saber que el barco con los amantes continuará su viaje yendo y viniendo. No solamente por el resto de sus vidas, sino eternamente", señaló el escritor.

