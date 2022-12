Te deja y vuelve a regresar: ¿Qué significa que un hombre te siga buscando?

Si bien es cierto, no hay una guía para entender a las mujeres, lo que sería una pérdida de tiempo hacerlo, debido a que cada mujer es un universo diferente y tratar de comprender su comportamiento nos llevaría toda la vida; sin embargo, los hombres también tienen algunos comportamientos a veces erróneos o que simplemente se hicieron sin pensar, particularmente en el área el amor donde en algún momento de su vida, han terminado una relación con una dama, pero al final volvieron a buscar el lugar donde eran felices.

Seguramente te ha pasado que un hombre vuelve, como la frase de El Chavo del 8: "como el perro arrepentido, con la cola entre las patas", y enseguida te revelaremos por qué hace esto y no continúa su vida con otra persona, esto sin importar el motivo por el que se separaron o el tiempo que estuvieron juntos: la meta es regresar con su amada y esta ha sido una tendencia que hay en los varones más que en las mujeres y lo intentan al punto de llegar a ser fastidiosos.

Además, a muchas mujeres les gustan que les rueguen y no cederán fácilmente por lo que si conoces bien a tu expareja o a tu actual pareja, debes saber que tienes que armarte de paciencia o usar todos tus trucos si quieres volver con ella; sin embargo, deben poner atención mujeres porque cuando un hombre regresa de la nada y tú ya cerraste ese ciclo, esta acción tiene un significado diferente a que solo quiere volver a estar contigo y a continuación te lo revelaremos.

5 razones por las que regresa

1. Está completamente arrepentido

La más evidente, y es que en el momento que estaba enojado, visceralmente tomó una decisión que no quería y no midió las consecuencias de sus actos, te hirió de alguna forma y después regresa más calmado con un semblante más tranquilo y valora lo que tenía contigo y que lo que sucedió no es más grande que el amor que te tiene y que no tan fácil encontrará el mismo amor en otra mujer.

¡Cuidado hermana!, dependerá de ti si quieres regresar con él y tendrás que poner en la balanza todo lo bueno y lo malo para hacerlo.

A veces recurren al alcohol para ahogar su pena Foto: Pexels

Te extraña a morir

No hay duda de que ambos tuvieron un vínculo tan fuerte que los tenía completamente feliz hasta que algo detonó y ahora que están separados, extrañan muchas cosas uno del otro: salir al cine, a comer, ir a ese lugar especial que ambos adoran y hacer los que más les gusta, pero si crees que ya no es indispensable en tu vida, más vale que seas fuerte y seguir tu vida o decidir si eso puede llenarte completamente.

Le gustaba ese café que compartía contigo Foto: Pexels

Está aburrido

Cuando están aburridos, los hombres hacen una y mil tonterías, como buscarte y tener la esperanza de que lo recibirás con los brazos abiertos, pero no precisamente porque te ama o te esté extrañando, sino porque su aburrida y ociosa vida lo está matando por dentro y no está siendo algo productivo por lo que piensa que es buena idea volver a buscarte y puede que existe una mínima oportunidad de que tú aceptes una cita y volver a llenar ese vacío.

Quiere volver a sentirse bien contigo Foto: Pexels

Piensa que lo perdonarás

La decisión ya está tomada; él se fue y tanto hombres como mujeres piensan que como nadie los corrió, creen que tienen el derecho de regresar; sin embargo, el problema radica cuando se va y regresa varias veces, pero no está interesado en cambiar o mejorar para que ambos estén bien.

Tiene una mínima oportunidad de regresar contigo Foto: Pexels

Volver a empezar

Definitivamente, les da flojera empezar de cero; para algunos personas funciona ser detallista, romántico, dar todo desde el inicio, ser caballeroso, entre otras cualidades que muchos van olvidando con el tiempo, pero a otros hombres ya no están para estos trotes y solo quieren tener lo que antes tenían y eso solo lo conseguirán regresando con la persona que estaban y volver a esa comodidad que tenían.

Podria volver a ser detallista contigo Foto: Pexels

