VIDEO: Empleado hace una cruel broma en su trabajo y lo despiden

En redes sociales se popularizó el caso de un joven estadounidense que perdió su empleo después de realizar una broma en su puesto de trabajo. Los hechos fueron compartidos por un tiktoker identificado como Nickolas Cruise (@nickolascruiser), quien detalló en un clip cómo un momento divertido terminó en una triste experiencia.

Según lo detallado por el joven, los hechos ocurrieron dentro de una tienda de artesanías y telas en Estados Unidos. Nickolas Cruise se encontraba trabajando cuando se le ocurrió que sería buena idea anunciar por el altoparlante la hora en la que el establecimiento dejaría de brindar servicio. “Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21 horas. Pero aún así no se iban”, indicó el tiktoker.

El joven decidió hacer la broma al momento del cierre de la tienda. Foto: Pixabay.

Al notar que los clientes no salían del lugar, Cruise decidió hacerle una broma a los clientes y anunció que la tienda ya estaba cerrada y que si no salían estarían invadiendo un terreno privado. “La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre. Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal", dijo el joven por el altoparlante.

Por si fuera poco, Nickolas amenazó a los clientes diciendo que si no salían de la tienda el mismo los iba a ir a buscar. “Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar... porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”, sentenció en el video.

Nickolas amenazó a los clientes diciendo que si no salían de la tienda el mismo los iba a ir a buscar. Foto: captura de pantalla.

Tras lo dicho por el trabajador, los clientes molestos buscaron al gerente del establecimiento y él decidió despedir al joven bromista. “Tres mujeres mayores fueron a hablar con mi jefe. Me avisaron que no vaya más a trabajar”, señaló Cruise en su video de TikTok, el cual ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y acumula cerca de medio millón de "me gusta".

La controversial broma ha causado debate en redes sociales, donde algunos internautas aseguran que lo dicho por el tiktoker fue "muy gracioso", mientras que otras personas comentaron que los clientes tenían toda la razón para molestarse. "Muy desubicado, no es el lugar indicado para hacer algo así. Y mucho menos por cómo está el mundo ahora”, se lee en uno de los comentarios con más "likes" que obtuvo el video.

