FOTOS: la fiesta en bikini con la que rompieron las reglas en Qatar las esposas de los futbolistas de Gales

En diversos medios ingleses se difundieron imágenes de la fiesta que las esposas de los seleccionados galeses realizaron previo al partido ante Inglaterra, en donde disfrutaron de una tarde en la alberca, posaron en bikini y tomaron shoots de alcohol. Actividad con la cual desafiaron las restricciones que existen en este país de Medio Oriente, en cuanto al comportamiento y el consumo de bebidas alcohólicas, el cual se ha convertido en el primer país árabe en albergar una Copa del Mundo.

Algunas de las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de algunas de las parejas y esposas de los seleccionados de Gales y replicadas por la prensa inglesa, lo que despertó gran polémica entre los ciudadanos de ese país. La épica fiesta se realizó previo al partido del pasado martes 29 de noviembre en el que los de la Rosa de Tudor golearon 3 a 0 a Gales y sumaron 7 puntos del Grupo B, resultado que los colocó en la primera posición y con pase inmediato a los octavos de final.

En la prensa inglesa se recordó que los gobiernos de varios países participantes en el Mundial de Qatar 2022 avisaron previamente a las mujeres de los futbolistas de los riesgos que podían correr si decidían desafiar las duras leyes qataríes desarrollando ciertos comportamientos que no son bien vistos en este país árabe. Sin embargo, tal parece que estas advertencias no hicieron efecto en las esposas y parejas de los futbolistas de Gales quienes hicieron caso omiso y optaron por celebrar una fiesta a lo grande, en donde el alcohol no podía faltar.

Fotos de la celebración se vuelven virales en internet

El periódico "The Sun" ha sido uno de los rotativos británicos que retomó la noticia, en donde citó que tanto las esposas como las parejas de los jugadores de la selección de futbol de Gales al parecer mostraban cero nerviosismo previo al encuentro que sostendrían ante Inglaterra, partido en el que se jugaban su permanencia en la justa mundialista.

En la fiesta las mujeres disfrutaron de algunos shoots de alcohol. FOTO: "The Sun"

En algunas de las fotografías compartidas en las historias de Instagram se observa a Jodie Francis, de 24 años, y prometida del defensa Chis Mempham, tomando algunos shoots de alguna bebida junto a Saara Sa, pareja del futbolista Ethan Ampadu.

Fue Emma, pareja de Matt Smith, la encargada de documentar en esta red social parte de la celebración; postales que se volvieron virales en cuestión de horas y en donde se les ve pasar un buen rato mientras posan en traje de baño desde el patio de una residencia.

La celebración se extendió por algunas horas. FOTO: "The Sun"

De acuerdo con "The Sun", la fiesta se extendió por un buen rato y el alcohol también, lo que dio paso a que una de las asistentes a la fiesta realizara un intento fallido de voltereta el cual terminó con otra de las parejas en el piso, todo esto ante la mirada atenta y sorprendida de los meseros de la fiesta.

En contraparte, las esposas de los seleccionados de Inglaterra, cuyo comportamiento había sido blanco de diversas noticias desde antes del inicio del Mundial de Qatar, decidieron salir a dar un paseo por la ciudad con sus hijos, y en todo momento se les vio protegidos por miembros de seguridad de la Federación inglesa de futbol.

