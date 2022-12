VIDEO | Abuela le rezó durante 15 años a una figura de "Darth Sidious", el señor obscuro de "Stars Wars"

Un joven realizó una visita a la casa de su abuela y para su gran sorpresa descubrió que durante 15 años le había estado rezando a una de las figuras de acción favoritas de su infancia y la cual había perdido hacía la misma cantidad de tiempo. Esto luego que se acercara al altar que tenía en una de las habitaciones y se percatara que Darth Sidious, el "Señor Oscuro de los Sith", de la saga de "Star Wars" se encontraba en una privilegiada posición en el altar al lado de otras figuras religiosas.

Tal parece que la abuelita del joven llevaba tres lustros rezándole a uno de los personajes más malignos de la saga "Star Wars", al que seguramente confundió con la figura de un santo, lo que la habría llevado a colocarla justo en el medio de diversas figuras de la religión católica que complementaban el altar. Durante todo ese tiempo el joven había dado por perdida la figura, con la cual jugada durante su niñez.

La divertida y curiosa historia fue compartida por el joven en TikTok (@dakkaratv) y en cuestión de horas se convirtió en un éxito viral, ya que hasta el momento supera las 3 millones de reproducciones, más de 444 mil "Me Gusta" así como casi 7 mil comentarios. “Descubrí que mi abuela es aprendiz de Sith", es el mensaje con el que el joven decidió acompañar el clipy que ahora destaca en la descripción de su perfil en la popular red social.

“Mi abuela, una Sith en la sombras”

Una vez que el TikToker realizó el inusual descubrimiento decidió compartir la anécdota en la red social china, en donde explicó que se encontraba de visita en la casa de su abuela cuando al acercarse al altar que tenía en una de las salas, encontró uno de los muñecos que perdió hace 15 años cuando era niño. Se trataba ni más ni menos que de "Darth Sidious", el principal villano y maestro del lado oscuro de la saga "Star Wars".

El altar que el TikToker encontró en la habitación de su abuelita. FOTO: Especial

"Llego a casa de mi abuela y me da por fijarme en las figuritas de los santos", se lee al inicio del clip en donde el TikToker muestra el altar que su abuela tiene en su habitación. En la grabación se aproximó al altar y enfocó a la figura de acción: "De repente te das cuenta que el juguete que yo perdí hace 15 años, Lord Sidious de Star Wars se ha convertido en santo. Un juguete que lo encontró y creía que era un santo", explicó el joven.

"Y era el más malo de los Sith, el que lleva a Anakin al lado oscuro", concluye el clip al que tituló: "Mi abuela, una Sith en la sombras" y el cual ha arrasado en internet con miles de interacciones y comentarios de los usuarios, quienes reaccionaron con humor a la peculiar historia del TikToker, en donde aseguró que su abuela le oraba a un "símbolo del mal, el engaño, la tiranía y subversión de la democracia", como lo escribió en el clip.

La figura de acción la había perdido hacía 15 años. FOTO: Especial

Tal parece que, de acuerdo con las palabras del joven, su abuelita había convertido a Darth Sidious en santo. Lo que resultó más gracioso es que la diminuta figura de acción correspondía al personaje conocido como el "Señor Oscuro de los Siths" y emperador del Imperio Galáctico, principal villano y maestro del lado oscuro, que además acaba con la vida de muchos caballeros Jedi.

El juguete era de Lord Sidious, de la saga "Star Wars". FOTO: Especial

Los internautas reaccionaron en cascada con miles de comentarios y se tomaron con bastante humor la historia, hubo algunos que incluso señalaron que después de tanto tiempo en ese altar el "Señor Oscuro de los Sith" ya se había pasado al lado de los buenos: "Tomó el lado de la luz ahora"; "Me pasó con un caballero del zodiaco. Lo puse en mi vitrina y una vecina me preguntó que qué santito era"; "En un cumple de mi hijo le regalaron a Obi wan Kenobi, mi abuelita preguntó si era San Judas Tadeo" y "Tu abuelita no se equivoco ella sabe cosas, cosas muy oscuras", fueron solo algunos de los menajes que compartieron en el clip.

